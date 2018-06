Monedero, a Sáenz de Santamaría: «Me alegro de que os vayáis» 00:37 «A mí no me gusta que lleguéis, pero esto es la democracia», ha respondido la ex vicepresidenta E. C. Viernes, 1 junio 2018, 16:44

Tras salir adelante la moción de censura, el miembro fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero y la ex vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, han protagonizado una de las imágenes más curiosas del día en la verja del Congreso de los Diputados.

Apoyándose en sus hombros, Monedero le ha dicho a la ex vicepresidenta: «Me alegro que os vayáis», a lo que Sáenz de Santamaría ha respondido: «A mí no me gusta que lleguéis, pero esto es la democracia».

Minutos antes, Rajoy se había despedido de la Cámara dando el relevo a Pedro Sánchez tras constatarse que los votos de la moción de censura sumaban para el cambio de Gobierno. Ha sido un día histórico en el Congreso.