El Montepío pide incluir el manuscrito de Postigo en la instrucción del 'caso Hulla' El investigado relata en su escrito cómo forzó a dimitir a dos exdirigentes de la mutua cuando descubrió que se estaban «forrando ilegalmente» A. MORIYÓN OVIEDO. Sábado, 7 julio 2018, 04:25

El Montepío de la Minería, en su condición de acusación particular del 'caso Hulla', ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo que incorpore, en el caso de que aún no lo esté, el manuscrito del expresidente de la mutua, José Antonio Postigo, al expediente judicial del proceso. Se refiere la entidad que ahora encabeza Juan José González Pulgar al documento escrito por uno de los principales investigados en la causa con su puño y letra del que se ha hecho eco este periódico. Un escrito en el que relata que tuvo acceso a pruebas gráficas que demostrarían que Ricardo López Estébanez y Alfredo Espina -también expresidentes del Montepío- se «forraron ilegalmente» con esta entidad en los años 90, década en la que la organización llevó a cabo importantes operaciones inmobiliarias. Según el relato de Postigo, en 2002 -siendo López Estébanez presidente de la organización y ocupando Espina un cargo de responsabilidad en la dirección- les forzó a dimitir a cambio de no denunciarles ante el juzgado.

El origen de este escrito, como ya viene explicando este periódico, genera dudas. Si bien está foliado y parece formar parte del registro llevado a cabo en la vivienda de Postigo en el marco del 'caso Hulla', no coincide con la documentación que las partes tienen del sumario.

El Montepío de la Minería pide al Juzgado de Instrucción número 3 que confirme por ello si este manuscrito, así como los escritos en los que se recogen las dimisiones de ambos exdirigentes, forman parte del sumario «puesto que hasta la fecha a nuestra entidad ni le consta ni ha tenido acceso a dichos documentos». No obstante, solicita que de no formar parte del sumario, la documentación se incorpore a la causa al considerar que es de interés para la instrucción abierta.

Uno de los implicados, Ricardo López Estébanez, negó a este diario que la historia recogida por Postigo sea cierta y aseguró que «no se sostiene» el relato, si bien no quiso hacer más declaraciones.