El enfrentamiento de los partidos por la oficialidad del asturiano se agudiza IU y Podemos reprochan a Belarmino Feito su «desprecio» al asturiano, el PP cifra en 80 millones el coste que supondrá la oficialidad y Ciudadanos y Foro rechazan la medida DANIEL FERNÁNDEZ GIJÓN. Miércoles, 16 mayo 2018, 01:29

El posicionamiento de la Federación Asturiana de Empresarios, contrario a la oficialidad del asturiano, no ha hecho más que avivar el fuego en un debate que ya de por sí está candente. Las palabras el lunes del presidente de la patronal, Belarmino Feito, pidiendo a los partidos que expliquen si la oficialidad supondrá «detraer recursos» del presupuesto no han hecho más que aumentar las diferencias políticas, ya de por sí muy distanciadas, entre los que están a favor de la cooficialidad, los partidos de izquierda (PSOE, IU y Podemos) y los contrarios a ella, el bloque de derechas que forman el PP, Ciudadanos y Foro.

En el acto de presentación, el pasado lunes, del que será mayor telescopio del mundo y que ha sido construido por Asturfeito, el presidente de esta empresa y de Fade, Belarmino Feito, expresó sus dudas de que la oficialidad se lleve a cabo sin «detraer» fondos presupuestarios. Por ello, exigió a los partidos que la defienden que expliquen «cómo, cuándo, cuánto nos va a costar y qué nos va a aportar». Finalizó su intervención el líder de la patronal asturiana ironizando sobre «quizás las instrucciones del próximo telescopio las tengamos que escribir en bable».

Las palabras del presidente de Fade han sido tomadas como una «burla a los asturianos» por parte de los partidos de izquierdas. El portavoz de IU de Asturias en la Junta General, Gaspar Llamazares, recuerda a Feito que es el presidente de «todos los empresarios, entre ellos del sector empresarial que existe en torno a la llingua». El diputado de Izquierda Unida considera que con sus declaraciones «desprecia la aportación del asturiano a la marca Asturias» y considera que su posición contraria a la oficialidad «es más un prejuicio político personal que una posición representativa».

En Podemos la posición es idéntica. El responsable de Derechos Llingüísticos, Lluis Miguel Orviz, consideró «lamentables» las palabras de Belarmino Feito, al que acusó de «hacer política con un proyecto empresarial». El dirigente de Podemos invitó al presidente de Fade a «preocuparse más por el informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada que señala que más de 80.000 asturianos está en situación de máxima vulnerabilidad ante el empleo». «Puede estar seguro el señor Feito -añadió Orviz- de que la oficialidad no supondrá ninguna merma económica a aquellos autónomos y pequeños empresarios sobre los recaen las mayores subidas de impuestos sin recibir apenas ayudas de la Administración, al contrario de lo que hacen muchas grandes empresas a las que representa el presidente de Fade».

También arremete el dirigente de la formación contra la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, por su «lamentable sonrisa cómplice» en el discurso del presidente de la patronal el lunes. «Estaba representado a los avilesinos, no al sector de la FSA contrario a la oficialidad», añadió.

Silencio en el PSOE

En el PSOE, silencio. Ni Adrián Barbón, secretario general de la FSA, que incorporará la oficialidad en su programa, ni el portavoz parlamentario, Marcelino Marcos, quien públicamente ya ha manifestado su posición contraria a la oficialidad, han querido valorar las palabras de Feito.

Sí lo ha hecho la presidenta del PP asturiano. Mercedes Fernández aplaudió el posicionamiento del presidente de los empresarios e insistió en que la oficialidad «sí» tendrá un coste en los presupuestos. «Hay distintas estimaciones que cifran el coste de la implantación en la Administración entre 25 y 80 millones de euros», afirmó. La líder de los populares dijo que quienes defienden la cooficialidad pretenden «encorsetarlo y que tenga carácter obligatorio. Yo no concibo una Asturias con traductores simultáneos».

En términos muy similares se refirió el vicepresidente del Congreso de los Diputados y portavoz de Ciudadanos, Ignacio Prendes. «Las empresas asturianas ahora mismo pelean por abrirse paso en mercados globales muy competitivos y no puede ser que les añadamos un obstáculo más. Somos absolutamente contrarios a la cooficialidad del asturiano que, además, no responde a una verdadera demanda social», dijo.

Una reflexión que compartió ayer el diputado de Foro, Pedro Leal, quien a este debate sumó la convulsa situación política de Cataluña. «Con el conflicto catalán en plena ebullición, no es momento de hablar de cooficialidad alguna», dijo. Cabe recordar que Foro llevaba en su programa electoral la oficialidad del asturiano.

Posturas contrarias en Fade

Pero en Fade no todos comparten el discurso de Feito. Inaciu Iglesias, consejero delegado de Cartonajes Vir y defensor de la oficialidad, lamenta que una medida como esta «se vea como un gasto y no como una inversión». El empresario, no obstante, cree positivo que el presidente de la patronal asturiana aporte su opinión al debate, aunque le pide, «como mi presidente y con mi lealtad hacia él, debe respetar a ese sector empresarial vinculada a la cultura asturiana o a quien quiera emplear el asturiano».

El presidente de la Academia de la Llingua Asturiana (ALLA), Xoxé Antón González Riaño, también se preguntó ayer si el posicionamiento del presidente de Fade fue consensuado en el seno de la organización, porque «al lado de la protección de una lengua siempre hay una industria cultural perjudicada por este tipo de declaraciones». No obstante, agradeció al presidente de Fade sus palabras del lunes, porque el hecho de «que un empresario salga al rescate del PP en el tema de la oficialidad es un gran favor para el asturiano».