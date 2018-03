La oposición pide a Cifuentes que explique si falsificó notas para obtener un máster Cristina Cifuentes. / Efe La presidenta de la Comunidad de Madrid ha solicitado toda la información sobre su expediente académico a la Universidad Rey Juan Carlos para aclarar que cuenta con dos máster AGENCIAS Madrid Miércoles, 21 marzo 2018, 13:37

La oposición ha pedido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, «explicaciones» sobre la información publicada en un medio de comunicación según la cual las notas de la 'popular' se habrían manipulado en un Máster en Derecho Autonómico de la universidad pública Rey Juan Carlos.

La información, publicada en Eldiario.es, asegura que la intranet de gestión de alumnos de la citada universidad revela que una funcionaria de otro campus, que dice haber actuado por orden de un profesor, entró en el sistema en 2014 y cambió dos 'No Presentado' a 'Notable'. Cifuentes defiende que todo es legal y que aprobó porque se examinó de nuevo.

Ángel Gabilondo, portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, que ha solicitado una «aclaración explícita» que sea «convincente». A este respecto, Gabilondo ha señalado en twitter que se trata de un asunto de «gravedad», y que si la presidenta de la Comunidad de Madrid no explica esta situación «afectaría gravemente a su credibilidad y honorabilidad».

La portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, ha ido más allá al asegurar que pedirán la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, si no aclara la supuesta falsificación de sus notas, algo que a su parecer sería «el colofón a una trayectoria de irregularidades» del PP. «Son casi las 12 de la mañana y Cifuentes no ha salido a dar ni una sola explicación. Sólo puede hacer dos cosas cuando salga: demostrar que todas las informaciones que estamos conociendo son falsas u otra dimitir; porque si no se consigue demostrar que lo que se ha contado esta mañana es falso no podemos tolerar que esta persona siga siendo la responsable máxima de estas universidades públicas de Madrid ni un día más. Esto pone el colofón de una trayectoria de irregularidades», ha criticado Ruiz-Huerta.

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha exigido «explicaciones urgentes e inmediatas a la presidenta regional para que salga a aclarar lo que ha salido hoy publicado en los medios de comunicación y que nos explique qué hay de cierto», ha declarado a los medios en los pasillos de la Asamblea.

Desde el equipo de la presidenta se señala que Cifuentes ha solicitado toda la información sobre su expediente académico a la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid para poder constatar que cuenta con los máster que se recogen en su currículum.

También han asegurado que los pagos se han realizado conforme a los trámites establecidos y que se ha solicitado tanto el expediente académico como toda la información relativa. Asimismo, han pedido que se hable con el personal y profesores relacionados para aclarar cuanto antes la información.

No se prevé que la presidenta regional ofrezca este mismo miércoles explicaciones, sino que esperará al momento en el que disponga de toda la documentación para hacerlo, han explicado.