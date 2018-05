Órdago de los concejos al Principado y al Gobierno central: «No asumiremos más competencias sin presupuesto» Un telecentro asturiano. / JORGE PETEIRO La FACC considera que «el acelerado deslizamiento de competencias desde otras Administraciones a la local se ha visto acentuado en los últimos meses, incidiendo de forma muy negativa en las finanzas municipales» DANIEL FERNÁNDEZ Gijón Jueves, 3 mayo 2018, 21:51

La Federación Asturiana de Concejos (FACC) lanza un nuevo órdago al Gobierno central y al Principado. El organismo, que preside el alcalde de Navia, el socialista Ignacio García Palacios, advierte al Gobierno regional de que no aceptarán nuevas competencias y atribuciones «si éstas no vienen acompañadas» de la dotación económica necesaria. Los municipios asturianos se quejan de la asunción de servicios en todas las áreas que, a su juicio, no corresponde prestar a la Administración, como es el ciclo de 0 a 3 años, el nuevo plan de limpieza y salvamento en playas o la red de telecentros.

El malestar de la FACC queda reflejado en la resolución adoptada hoy por la Comisión Ejecutiva de la Federación, en la que expresan su «disconformidad con el paulatino traslado a los Ayuntamientos por parte de otras administraciones de competencias y atribuciones sin los recursos económicos necesarios para cubrir los gastos que generan». Los municipios asturianos trasladan así su queja porque estas dos administraciones «lo que hacen es un traspaso de problemas» al ámbito local.

La reclamación de partidas presupuestarias que acompañen la delegación de estos servicios es una antigua demanda de los ayuntamientos. Sin embargo, una de las gotas que ha colmado el vaso de su paciencia es la responsabilidad que recientemente se ha trasladado a los ayuntamientos para la limpieza y el servicio de salvamento de playas. «Aunque esta situación no es nueva, la Comisión Ejecutiva de la Federación Asturiana de Concejos considera que el acelerado deslizamiento de competencias desde otras Administraciones a la local se ha visto acentuado en los últimos meses, incidiendo de forma muy negativa en las finanzas municipales», afirma la FACC.