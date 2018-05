Pablo Iglesias desvela las condiciones de la hipoteca de su chalé Zona ajardinada de la nueva casa de Iglesias y Montero / Idealista «Me he endurecido como nunca para pelear por ser el próximo presidente de este país», dice el líder de Podemos EFE Martes, 22 mayo 2018, 21:14

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha reconocido hoy que la polémica por la compra de su chalet junto a Irene Montero le ha «endurecido como nunca» para «pelear» por ser presidente del Gobierno si los militantes le dan su apoyo en la consulta a las bases que ha comenzado este martes.

En declaraciones a los periodistas en el Congreso, Iglesias ha recalcado que si Montero y él siguen contando con el apoyo de los inscritos que pueden participar en la consulta le dará «una enorme fuerza» para ganar las elecciones «y cambiar algunas cosas para que se recupere un poco de dignidad». «Del mismo modo que les digo que lo que estoy viviendo no es fácil, también les digo que si obtengo junto a Irene Montero el apoyo de los militantes de mi partido, me he endurecido como nunca para pelear por ser el próximo presidente de este país», ha manifestado.

Ha asegurado que no se ha planteado dar un paso atrás en la «decisión personal» de comprar el chalé de Galapagar y que ha sido el debate político que ha generado esa «decisión personal» la que les ha llevado a preguntar a las bases si «siguen siendo aptos y dignos» de representar a Podemos.

Iglesias ha augurado que la participación en la consulta «va a ser grande». «Cuando tengamos el lunes los datos haremos una valoración, pero me da la impresión de que va a ser importante», ha dicho.

Preguntado por las condiciones de la hipoteca sobre la vivienda, suscrita con la Caja de Ingenieros, ha explicado que tiene «tipo variable, 1,5 el primer año y 1,25 los 29 restantes más el euribor». Además, ha señalado que la firma de la hipoteca implica suscribir seguros y domiciliar las nóminas y ha hecho hincapié en que, igual que no tiene «ningún problema» en explicar las condiciones de la hipoteca, tampoco lo tiene en informar, si le preguntan los periodistas, por sus facturas mensuales de luz o agua.

Ha indicado que decidió junto con Montero suscribir la hipoteca con Caja de Ingenieros porque es uno de los cuatro bancos que trabaja con Podemos, por su solvencia y porque la entidad «jamás llevó a cabo un desahucio contra un particular y eso para nosotros es importante».