Los partidos apoyan el rescate del peaje del Huerna, pero critican el «oportunismo» del PSOE 00:44 Un camión y una furgoneta pasan, ayer, por el peaje del Huerna, ubicado en la localidad leonesa de La Magdalena. / DAMIÁN ARIENZA Fade también se suma al frente que impulsa el Principado porque «supone mejorar la competitividad de nuestra región» D. FERNÁNDEZ / Á. FUENTE GIJÓN / MIERES. Domingo, 18 febrero 2018, 08:44

Sí al rescate del Huerna que reclama el Principado y el PSOE, pero va acompañado de un tirón de orejas a los socialistas. Los partidos de la oposición -salvo el PP, que hoy fijará su posición- apoyan la iniciativa que anunció el viernes en la Junta General el consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra, para reclamar al Gobierno central la supresión del peaje del Huerna, pero, a la vez, critican el «oportunismo» y el «cinismo» del PSOE, al que recuerdan que el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero tuvo en sus manos el rescate que ahora demandan.

El Principado y la Federación Socialista Asturiana impulsan un frente político para que el Ministerio de Fomento incluya la autopista del Huerna entre aquellas a las que se proceda al rescate de su peaje. Esta demanda se produce después de que el PP en el Congreso de los Diputados presentara una enmienda a una iniciativa de Podemos y en la que los populares reclaman que el Estado no proceda a la renovación de las concesiones de explotación de las autopistas cuya vigencia concluya entre 2018 y 2021. Así, Fernando Lastra anunció el viernes que el PSOE impulsará en el Parlamento regional una iniciativa, «con el objetivo de lograr el máximo consenso», para que Fomento encuentre la fórmula necesaria para que también sea incluida la autopista del Huerna, pese a que la concesión a Aucalsa concluye en 2050, después de que en el año 2000 el Gobierno de José María Aznar ampliara en 29 años -el plazo inicial expiraba en 2021- la concesión a Aucalsa, concesionaria del peaje de la principal vía de comunicación entre Asturias y la Meseta.

El portavoz de Podemos en la Junta, Emilio León, recordó que su formación ya ha presentado varias iniciativas para recuperar el control sobre el peaje del Huerna, que a día de hoy es la principal vía de comunicación con la Meseta, «aunque el bipartidismo -PP y PSOE- las han rechazado siempre».

León insistió en que «el bipartidismo es lo que mantiene aislado a Asturias, no solo el temporal, así como el constante intercambio de reproches». En este sentido recordó que el Gobierno regional presidido por Javier Fernández es «incapaz de reabrir una vía estratégica como la autopista del mar, anunciada en distintos salones a nivel europeo, pero sin que haya ningún tipo de novedad. Y estamos ante un PP asturiano más preocupado por generar polémicas propias de un Tea Party que en resolver los problemas estructurales» de la región.

Desde Podemos se recuerda que el grupo parlamentario en el Congreso solicitó hace más de dos meses información al Gobierno sobre los expedientes administrativos y la memoria de tráficos para conocer el estado de amortización de la autopista del Huerna «y determinar si la prórroga que se aprobó en el año 2000 está debidamente justificada».

Izquierda Unida es la formación que de forma más clara ha dicho que se sumaba al frente contra el peaje del Huerna que impulsa el Principado. «Liberemos del peaje al acceso a la meseta porque tenemos Asturias secuestrada por la derecha, tanto por ferrocarril como por carretera», reivindicaba ayer en Mieres el diputado regional Ovidio Zapico.

El parlamentario recordó que fue el PP, con el ministro de Fomento de entonces, Francisco Álvarez-Cascos, «quien amplió la concesión de la autopista en casi tres décadas más de lo inicialmente previsto, hasta el año 2050». Pero Zapico también criticó la gestión del PSOE en sus etapas en el Gobierno de España, en las que «no hizo lo suficiente para sacar Asturias del aislamiento». En este punto, destacó que es más que importante poner en servicio la variante ferroviaria de Pajares para acabar con el aislamiento del Principado.

Ciudadanos también apoyará «cualquier iniciativa» que se ponga sobre la mesa para eliminar el peaje o la rebaja de las tasas. El portavoz en la Junta, Nicanor García, considera un «enorme agravio que los asturianos seamos los ciudadanos del Noroeste cuyo desplazamiento a Madrid nos sale más caro». Tras insistir en que apoyará cualquier medida que vaya encaminada al rescate de los peajes, Nicanor García también criticó el «oportunismo» del PSOE, al que recuerda que «no cumplió su promesa de eliminar el peaje».

Foro también pide el rescate del peaje, pero lamenta el «cinismo» del PSOE en este tema. La diputada Carmen Fernández aseguró que la actuación del entonces ministro de Fomento y hoy secretario general de esta formación, Francisco Álvarez, que prorrogó hasta 2050 el peaje del Huerna, «impidió que el peaje se prolongara hasta Benavente».

Preguntas al Ejecutivo de Foro

La formación forista sí apoya fórmulas que eviten a los usuarios de esta infraestructura pagar por circular con sus vehículos y, es por ello, por lo que el diputado en el Congreso Isidro Martínez Oblanca ha registrado varias preguntas al Gobierno respecto a los peajes que deben pagar los asturianos en su trayecto hacia Madrid. Para el parlamentario, el «agravio con Asturias» que Fernando Lastra denunció el viernes no es solo en lo que a las tasas del Huerna se refiere, sino, también, «el 'agravio' a Asturias no se termina -recuerda Oblanca en sus preguntas- si no se elimina el peaje de la AP-6 entre Villalba y Adanero».

La patronal también apoyan la supresión de los peajes del Huerna y de Adanero. El presidente de la patronal asturiana Federación Asturiana de Empresarios (Fade), Belarmino Feito, afirmó que «nos sumamos a cualquier iniciativa que mejore la competitividad de Asturias y esta es una de ellas». El dirigente empresarial recordó, también, que la gratuidad de la autopista que une Asturias con la Meseta «es una vieja reivindicación de Fade».