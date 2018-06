PDeCAT busca sumar con JxCat y ofrece liderazgo a Puigdemont y a los presos Puigdemont, acompañado de la dirección del PDeCAT, aplaude por videoconferencia la designación oficial de Torra como candidato a president. / Archivo Propone una presidencia política y solo representativa, un secretario general y una dirección ejecutiva ampliada EFE Barcelona Jueves, 28 junio 2018, 11:53

El PDeCAT ha propuesto para la Asamblea ordinaria de partido del 21, 22 y 23 de julio «sumar» con JxCat e invitar al expresidente catalán Carles Puigdemont y a los exconsellers en prisión o en el extranjero a ingresar en los órganos directivos de la formación.

Así figura en el conjunto de ponencias que se debatirán en las próximas semanas y en el congreso del partido de julio, que se celebrará dos años después de su fundación como heredera de CDC, con el debate abierto sobre el encaje con el proyecto de JxCat de Carles Puigdemont.

Sobre este asunto, la ponencia ideológica no plantea que el PDeCAT tenga que desaparecer, sino que debe existir para «sumar» con «todo aquello que supone Junts per Catalunya». Si bien no se especifica cómo se organizaría esta suma de PDeCAT con JxCat, en la ponencia se reconoce el liderazgo del expresidente catalán Carles Puigdemont y de los exconsellers en prisión o en el extranjero Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Turull y Lluís Puig.

El texto subraya que no renuncian a su «liderazgo político» y les invitan a «asumir las responsabilidades directivas en el PDeCAT que consideran convenientes», en un intento de tender puentes con JxCat.

La ponencia indica que disponen de «plenitud de derechos políticos» para estar en la dirección del partido y que seguirán en la misma, si quieren, «independientemente del resultado del proceso judicial».

Puigdemont, Torra y Mas

La propuesta del PDeCAT alinea a los tres últimos presidentes de la Generalitat, pues apuesta por avanzar «conjuntamente» con Carles Puigdemont y con su sucesor, Quim Torra -que no es asociado-, partiendo del «legado político» del expresidente Artur Mas.

En este contexto, el partido dirigido por Marta Pascal se atribuye la génesis de JxCat, pues indica que «la suma de personas diversas y transversales que el PDeCAT aglutina y que quieren el ensanchamiento del espacio político tradicional del partido impulsa el nacimiento de JxCat». Además, remarca que «el espíritu fundacional y regenerador del PDeCAT del julio del 2016 y la reciente y exitosa experiencia del proyecto de Junts per Catalunya han abierto un camino que tiene que reconectar la política con la ciudadanía».

Los ponentes designados por la dirección de Marta Pascal concluyen en el texto que «del análisis de la situación política resultante de las elecciones del pasado 21 de diciembre del 2017 se deduce que el PDeCAT tiene que seguir estando dispuesto a sumar con otros proyectos políticos» para lograr «la necesaria representatividad en los diferentes órganos políticos y de toma de decisión». Además, reconocen que «los asociados piden una acción sistematizada y alineada con otros espacios políticos».

Presidencia representativa

Ante la propuesta de los críticos de modificar la dirección o incluso celebrar unas primarias para cambiar a sus miembros, la ponencia organizativa, que lleva por título «un partido amplio y moderno», apuesta por modificar la estructura de la cúpula ampliando sus miembros, con el objetivo de abrirla a todas las familias y sensibilidades.

Propone una presidencia política y solo representativa -que ha quedado vacante tras el anuncio de la marcha de Neus Munté-, un secretario general -actualmente hay una coordinadora, que es Marta Pascal- y una dirección ejecutiva ampliada, ya que pasaría de los 12 miembros actuales a 20-30.

Además, en el siguiente estadio habría un Comité Nacional que pasará a ser de entre 80 y 100 personas, y un Consell nacional -máximo organismo entre congresos- ampliado con más representación de los territorios y ámbitos sectoriales.