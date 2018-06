Pedro Leal asumirá la presidencia de Foro tras la dimisión de Cristina Coto Carmen Fernández y Pedro Leal, ayer, en la Junta. / Álex Piña «Para estar y no ser, es mejor no estar», afirmó la dirigente, que renuncia también a su cargo como portavoz del grupo parlamentario RAMÓN MUÑIZ Gijón Sábado, 16 junio 2018, 03:45

Foro Asturias se ha quedado sin presidenta y portavoz parlamentaria por un asunto aparentemente menor. Cristina Coto, la candidata que la formación propuso a los asturianos como cabeza de lista en las elecciones autonómicas de 2015, anunció ayer su dimisión de ambos cargos. «Es hora de decir basta, de dar por cerrado este desvarío», adujo. «Seguramente demasiado tarde he alcanzado a entender que para estar y no ser, es mejor no estar; igualmente tampoco a Foro le hace ningún bien una presidenta que no tiene capacidad para tomar decisiones sin intervención o influencia externa», argumentó. En una comparecencia sin preguntas, la parlamentaria eludió concretar cuál será su futuro inmediato. «Dadme tiempo», se limitó a decir.

Su compañero de bancada y actual secretario general primero de la Mesa, PedroLeal, será quien este lunes le releve al frente de la formación.El diputado será proclamado presidente de foro en la Comisión Directiva convocada de urgencia tras la dimisión de Coto.Carmen Fernández asumirá a partir de la próxima semana la portavocía del grupo parlamentario.Fue ella quien nada más conocer la renuncia de la hasta ayer presidenta forista mantuvo contactos con dirigentes del partido para proponer a Pedro Leal como presidente, una proposición que ha tenido muy buena acogida, por lo que será PedroLeal el elegido por Foro para dirigir el partido hasta el próximo congreso, que se celebrará en septiembre.

Con 48 años, el currículum de Cristina Coto lo componen una carrera en Derecho, dos másters, siete años como jurista y quince ininterrumpidos en la Junta General, en el PP primero y con Foro desde 2011.Tras la dimisión de sus cargos ayer queda ahora la incógnita sobre su futuro. «No descarta nada, ni siquiera abandonar la formación», confirmaron a EL COMERCIO fuentes próximas a la expresidenta de Foro.

El partido cuenta actualmente con tres escaños, el mínimo para disponer de grupo parlamentario propio. De conservar el acta y abandonar la disciplina de Foro, los tres pasarían a formar parte del Grupo Mixto.

Coto situó el origen del conflicto en su intento de alargar la jornada laboral a una de sus asesoras en el grupo parlamentario. Según defendió, desde 2012 todas las decisiones sobre el personal las adoptaba en común acuerdo con el expresidente delPrincipado y actual secretario general, Francisco Álvarez-Cascos. «La única diferencia que presenta este caso es que él ha discrepado de la decisión que he tomado», puntualizó. La discordancia mutó en desafío. Ella registró en la Junta General la petición para cambiar el contrato de la empleada y se encontró con que los otros dos diputados de la formación, Pedro Leal y Carmen Fernández, cursaban escritos revocando la iniciativa. La presidenta acusó públicamente a Álvarez-Cascos de la maniobra. «El tiempo me ha demostrado que algunos necesitan un enemigo a batir en la propia casa», manifestó el jueves pasado, al tiempo que deseaba que si la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, supera las primarias y la sucede en ambos cargos «tenga siquiera un gramo más de autonomía de la que tengo yo». El miércoles la Comisión Directiva regional intervino en el pulso, desautorizando y revocando las últimas decisiones de su presidenta por 21 votos contra 1.

«En una actuación que no se ha producido nunca en la historia de este partido, la comisión acordó desautorizar mi decisión», asumió ayer Coto. «Me resulta imposible aceptar que decida mi personal de confianza, el que trabaja conmigo ocho horas al día o más», defendió. Tirando de ironía, la diputada recordó que la propia comisión aseguró en su cita del miércoles que la presidenta tenía plena autonomía: «Ya se harán cargo de hasta qué punto la tengo si no puedo tomar decisiones relativas a mi personal de confianza».

La parlamentaria rechazó acatar la decisión de la dirección de su partido: «No lo voy a hacer porque no puedo hacerlo, no debo porque lo que se me pide es algo que se contradice con nuestro ordenamiento jurídico, y me refiero a no pagar la jornada completa a una persona que la desempeña». «La ley –recalcó– está por encima de los estatutos de cualquier partido».

Foro comenzó la legislatura con Esther Landa y Argimiro Rodríguez como compañeros de escaño de Coto. Ambos dimitieron alegando motivos laborales y personales, dejando sus huecos a Isidro Martínez Oblanca y Pedro Leal. La marcha del primero al Congreso de los Diputados abrió la puerta a Carmen Fernández. Caso de entregar el acta Cristina Coto, el siguiente en la lista sería el exdirector general de Comercio Ignacio Onís.

«Contradicciones»

La dimisión de Coto cogió por sorpresa a PedroLeal y Carmen Fernández. Ambos diputados afirmaron que la renuncia «contradice las afirmaciones que nos trasladó el pasado lunes 11 a las doce, en la reunión del grupo parlamentario». Leal aseguró que en aquel encuentro Coto «reconoció que se había obcecado en las últimas decisiones que había tomado unilateralmente y nos aseguró que acataría» la decisión de la comisión directiva convocada a tal efecto. Según el diputado, la entonces presidenta les aseguró que acudiría a ese cónclave, cosa que finalmente no hizo.

Las versiones son contradictorias. Leal afirmó que en realidad el intento de Coto de cambiar el contrato laboral de la asesora derivó en que fuese «advertida por los servicios de la Junta General de la irregularidad que habían cometido». «Han procedido irregularmente», recalcó. El diputado de Foro afirmó que «como grupo parlamentario hemos gozado de mucha autonomía, en todos los ámbitos». Eso sí, en cuestiones de contratación «se me consultaba a mí personalmente, y a mi compañera también. Yo soy el jefe de personal del partido y como vicesecretario del mismo se me consultaba», indicó.

Para Leal, la forma de proceder de su hasta ayer presidenta es «insólita». El comunicado por el cual anunció la dimisión «nos parece bien, pero lo primero debería ser que se hubieran enterado los órganos pertinentes», recriminó. Dejar la presidencia y la portavocía es«una decisión personal que respetamos», matizó.