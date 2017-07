Pedro Sánchez: «En la FSA se va a producir una renovación que puede contribuir mucho al nuevo PSOE» «La decisión de Javier Fernández de no optar a la reelección es respetable. Es un gran político y siempre va a tener todo mi aprecio» ELCOMERCIO.ES Gijón Domingo, 9 julio 2017, 02:10

Pedro Sánchez considera que la elección del nuevo secretario general de la FSA va a producir «una renovación muy interesante que puede contribuir mucho a la construcción de un nuevo PSOE».El secretario general del PSOE, en una entrevista con el diario EL COMERCIO, analiza la situación de su partido en Asturias y valora la decisión de Javier Fernández de no presentarse a la reelección. Opina que la decisión del secretario general de la FSA de no optar a la reelección «es una decisión muy respetable». «Los 17 años de gestión de Javier Fernández han sido muy positivos. Yo le reconozco como un gran político y siempre va a tener todo mi aprecio y mi cariño. Así se lo trasladé en privado y así se lo traslado en público», asegura Sánchez.

El líder de los socialistas reconoce que «cuando te enfrentas a situaciones muy traumáticas», como la vivida tras su cese forzado al frente del PSOE y la campaña para recuperar el liderazgo, «hay sentimientos que se entremezclan. Soy persona. Lo que puedo decir es que cuando me presenté a la Secretaría General lo hice porque creía honestamente que el proyecto político que defendía es el único posible para el PSOE en este momento». Pero sobre la relación con los barones asume que debe reconocer sus propios errores. «La interlocución con los secretarios generales en me primer mandato fue insuficiente. Es algo que estoy corrigiendo. Ahora tengo conversaciones regulares con todos», explica. Eso sí, asegura que no se siente un renacido, «pero sí un político libre».

En la entrevista que EL COMERCIO publica este domingo, Pedro Sánchez critica la escasa voluntad del Gobierno de acercarse al PSOE y asegura que el Gobierno del PP «está agotado». También señala que «me fíe o no, tengo que dialogar con Pablo Iglesias». Eso sí, considera que la presentación de una moción de censura no puede servir «para generar más frustración». «Si la hay, será meditada y trabajada; no improvisada».

Lea la entrevista íntegra en la edición impresa de EL COMERCIO y en Kiosco y más.