Pedro Sánchez: «Un gobierno que no hace nada es un gobierno que no es nada»

EFE Valladolid Sábado, 3 febrero 2018, 17:27

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha criticado este sábado que el Ejecutivo de Mariano Rajoy aplique la máxima del "no nos metamos en eso", como en su opinión ha hecho en asuntos como la crisis catalana y la brecha salarial, ya que "un gobierno que no hace nada es un gobierno que no es nada".

En su intervención inicial ante la asamblea abierta convocada por el PSOE en Valladolid para analizar el futuro de las pensiones, Sánchez ha afirmado que "ese no hacer nada es una constante" en la forma de gobernar del PP de Rajoy, que ha aplicado a Cataluña y la brecha salarial entre hombres y mujeres, pero que también ejerce para no frenar "la explotación laboral que sufren muchos trabajadores".

El dirigente socialista ha pedido a Rajoy que no se limite "a conservar el poder, sino a resolver los problemas y no cronificarlos", aunque ha vinculado esta manera de gobernar con que el PP es un partido "vacío de ideas pero lleno de corrupción".

"La Gürtel era el PP y el PP era la Gürtel", ha resumido Sánchez, quien ha avisado de que el PSOE "seguirá denunciando la corrupción" y alternará esta postura con las propuestas con las la izquierda "tiene que ganarse la confianza de todo los españoles" de cara a las elecciones.

Ha ironizado con la discusión surgida a raíz de que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont pueda o no gobernar Cataluña de forma telemática, "con Skype", pero ha remarcado que mientras se debate sobre este tipo de cuestiones "los problemas crecen y crecen", como el aumento de la desigualdad entre los ciudadanos.

Los 10,2 millones de ciudadanos que están en riesgo de pobreza, "el más alto de la historia", según los datos de Intermon-Oxfam que ha citado Sánchez, son una muestra de que el Gobierno ha tomado la crisis como "una gran excusa para devaluar las condiciones de vida y laborales" de los ciudadanos y para poner al Estado del Bienestar "en retirada".