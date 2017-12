Sanjurjo cree «preciso» afrontar la reforma de la Constitución sin dilación ni intereses partidistas Pedro Sanjurjo, durante un pleno en la Junta General. / MARIO ROJAS El presidente de la Junta General defiende que «las leyes se cambian, no son inmutables y se adaptan a los tiempos» EUROPA PRESS Oviedo Martes, 5 diciembre 2017, 14:25

El presidente de la Junta General del Principado de Asturias, Pedro Sanjurjo, ha señalado este martes durante el acto institucional en el parlamento asturiano con motivo del 39 aniversario de la Constitución Española que considera "preciso" afrontar la reforma de la Carta Magna sin dilación ni intereses partidistas. "Porque las constituciones se preservan adaptándolas a las nuevas circunstancias sociales y económicas de cada país, es preciso afrontar esa reforma de nuestra ley de leyes tanto tiempo aplazada", ha resaltado durante su discurso en el Salón Europa del parlamento asturiano.

Según Pedro Sanjurjo, "las leyes se cambian, no son inmutables y se adaptan a los tiempos, pero la lealtad institucional, la solidaridad territorial y el respeto innegociable al ordenamiento jurídico son reglas básicas en cualquier diálogo y negociación democrática". En ese sentido, confía en que "no primen los intereses partidistas o la innacción". "Huyamos de maximalismos. Pero tengamos presente que la dilación como estrategia política no sirve", ha advertido, defendiendo que esta tarea reformista se afronte "con diligencia, pero sin pausas".

Así lo ha dicho en presencia del presidente del Principado, Javier Fernández; el alcalde de Oviedo, Wenceslao López; el delegado del Gobierno en Asturias, Gabino de Lorenzo; y el síndico mayor de la Sindicatura de Cuentas del Principado, Avelino Viejo.

Entre otras autoridades y representantes políticos también han asistido las diputadas en el Congreso por Asturias Susana López Ares y Natalia González; los senadores Mario Arias y Ramón García Cañal o el también senador y expresidente del Principado Vicente Álvarez Areces; así como los portavoces en el parlamento asturiano Marcelino Marcos Líndez (PSOE), Mercedes Fernández (PP), Emilio León (Podemos), Gaspar Llamazares (IU), Cristina Coto (Foro) y Nicanor García (Ciudadanos), y varios diputados autonómicos.

Pedro Sanjurjo ha destacado la alta posición de la democracia española en indicadores internacionales y ha aprovechado para incidir en la "necesidad de resituar y actualizar algunas cuestiones que, tras casi cuatro décadas, hagan mejor lo que ha venido siendo bueno". Entre los cambios que se pueden plantear en la reforma constitucional, el presidente del parlamento asturiano mencionó el sistema de financiación de las comunidades autónomas; la consolidación de la pertenencia de España a la Unión Europea; la sucesión a la Corona; el papel del Senado para que "sea una verdadera cámara de representación territorial"; o la garantía de derechos sociales y de la ciudadanía.

Además, Pedro Sanjurjo hizo referencia expresa a la situación de Cataluña y la aplicación del artículo 155: "Ante el intento de abolir, en nombre de la democracia, los derechos que de ella emanan; ante el desprecio a la ley, a la Constitución y a la convivencia; ante la sublevación contra el Estado y contra las propias leyes fundacionales de Cataluña como comunidad y como institución, sólo cabía, como se ha hecho, restaurar la legalidad y reafirmar la vigencia de nuestra Carta Magna".

Con todo, el presidente de la Junta General del Principado hace una clara apuesta por los "consensos" que sirvieron para dar forma a la Constitución hace 39 años. "Hoy también necesitamos de aquellos consensos para consolidar un esperanzador marco de convivencia para las actuales y futuras generaciones y en el que todas ellas, quienes piensan igual y quienes piensan dististo, tengan cabida", ha aseverado.