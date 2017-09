Pérez afirma que apoyar la gestión de Fernández «cohesionará» la nueva FSA AdriánBarbón es felicitado por José María tras ganar, el primero, las primarias de la FSA. / P. LORENZANA El edil gijonés, rival del nuevo secretario general en las pasadas primarias, agradece el apoyo de Barbón a la ejecutiva saliente y al Gobierno regional DANIEL FERNÁNDEZ Gijón Lunes, 25 septiembre 2017, 03:10

. Adrián Barbón no lo citó cuando el sábado, en Cornellana, en su primer acto con militantes tras ganar las primarias de la FSA, exigió a sus rivales «respeto» para las agrupaciones que no aprobaron la gestión de Javier Fernández y la ejecutiva saliente.Tampoco cuando pidió expresamente que «los debates deben quedar en casa y no hay que echar más gasolina al fuego» de cara al congreso que arranca el viernes y en el que será proclamado secretario general de los socialistas.No pronunció su nombre, pero todos supieron que esas palabras iban dirigidas a su rival en las elecciones: el portavoz municipal delPSOE de Gijón, José María Pérez, quien la pasada semana advirtió de que la reprobación de algunas agrupaciones –entre ellas la suya, la que cuenta con más afiliados en la región– a la labor de Fernández puede debilitar al Gobierno ante la oposición.

José María Pérez compartió ayer el discurso de Adrián Barbón. Especialmente el apoyo público –ya lo había hecho en la asamblea de Laviana– que el nuevo secretario general de la FSA hizo enCornellana a la labor de JavierFernández al frente del partido y delPrincipado, un apoyo que «tiene asegurado». El edil gijonés agradeció que el lavianés «manifieste claramente su apoyo» a Fernández «y que comprometa su apoyo a su gestión al frente del partido y del Gobierno».

Para Pérez, que en las pasadas celebradas el pasado día 17 logró 2.072 apoyos, el 37,8% de los votos, frente a los 3.315 (60,5%) que consiguió Adrián Barbón, este apoyo «contribuirá a fortalecer la imagen de los socialistas ante la sociedad asturiana y a que algunas de las personas que lo representan en diferentes agrupaciones valoren qué votar en el congreso».

Y es que el rechazo a la gestión del presidente delPrincipado al frente de la FSA de cinco de las principales agrupaciones de Asturias –Gijón, Oviedo, Langreo,Mieres y SanMartín delRey Aurelio– no es vinculante, puesto que será durante el congreso de este próximo fin de semana cuando la labor de la ejecutiva saliente tendrá el dictamen definitivo. Pérez insistió en que «la mejor contribución que podemos realizar a la nueva dirección socialista es reforzar la cohesión interna apoyando la acción del gobierno de Javier Fernández y de quienes nos representan en las instituciones. Eso contribuirá también a cohesionar la organización».