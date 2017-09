Pérez pide a Barbón un compromiso de apoyo al Gobierno regional Plantea que Javier Fernández «tiene que tener más presencia en la calle, porque él es el presidente y la gente quiere escucharle a él» O. VILLA Miércoles, 13 septiembre 2017, 03:51

A ya muy pocos días de la votación de las primarias de la Federación Socialista Asturiana, que tendrá lugar el próximo domingo, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Gijón y candidato a la Secretaría General de la FSA José María Pérez reclamó ayer a su rival por el mismo cargo, el alcalde de Laviana, Adrián Barbón, un «compromiso claro de separar lo orgánico de lo institucional, y de que el PSOE va a seguir dando su soporte a su Gobierno», porque, recordó, «no conviene generar conflictos entre el nivel interno del partido y el nivel institucional. Eso ya lo hizo el PP con Sergio Marqués», recordó Pérez.

¿Por qué instó el candidato gijonés a concretar ese compromiso? Según explicó ayer en el programa La Lupa, de Canal 10, «en algunas agrupaciones me han preguntado a cuántos directores generales del actual Gobierno voy a cesar si soy secretario general, lo que me extrañó, pero es que me dijeron que el tema había salido en actos anteriores con la otra candidatura».

Pérez recordó que hace 17 años, en el congreso de 2000, en el que el actual secretario general de la FSA, Javier Fernández, accedió al cargo, «yo apoyé a Álvaro Álvarez, mientras que Adrián Barbón apoyaba a Javier Fernández», a lo que añadió que, a lo largo de estos 17 años «si alguien no cuestionó a Javier Fernández fue Adrián y toda su candidatura. Si aplaudiste como el que más, no puedes pretender ahora que se borre la historia», esgrimió Pérez.

Con todo, aprovechó para recordar que «Javier Fernández fue capaz de recomponer la unidad de la FSA», con un discurso «integrador», actitud que es la misma que promete desarrollar si sale vencedor del proceso de primarias. ¿Que no habrá discrepancias entre el partido y el Gobierno que aquel sustenta? «Sí, pero esas discusiones tienen que hacerse en el ámbito más privado», afirmó Pérez, que anotó que «con Javier Fernández tendré que hacerlo, llamándole, no cuestionándole en los medios de comunicación».

Plurinacionalidad y pactos

Por otra parte, Pérez admitió que «no comparto el criterio» sobre el concepto de plurinacionalidad para España que surgió del último congreso federal del PSOE, por lo que «no puedo explicarlo», aunque advirtió de los riesgos «que se derivan de eso, porque hay compañeros que relacionan la plurinacionalidad con tener más financiación para su territorio».

Se le cuestionó a Pérez lo que hará respecto a los posibles pactos de gobernabilidad para lo que resta de legislatura en la Junta General. Por la izquierda, otorga pocas opciones, ya que «lo que no se puede es dejar que nos impongan los criterios de otros partidos con menos votos y menos diputados. Un partido no puede renunciar a lo que representa». Por la derecha, puso el límite de que «tenemos que sacar adelante nuestra visión política», pero «yo no conozco a nadie que rechace los votos de los demás para su proyecto político».