Grande-Marlaska, un jurista escrupuloso e imperturbable

El magistrado Fernando Grande Marlaska (Bilbao, 1962) será el ministro del Interior en el Gobierno de Pedro Sánchez, han informado fuentes próximas al presidente del Ejecutivo. Grande Marlaska es vocal del Consejo General del Poder Judicial, y fue juez de la Audiencia Nacional, donde, entre otras causas, procesó a Arnaldo Otegi e instruyó el caso Faisán.

«Es como alguien que está enfermo y que sabe que algún día le pueden dar una mala noticia y, en efecto, se la dan». El nuevo ministro de Interior reaccionó así la primera vez que le comunicaron que estaba en el punto de mira de ETA. El episodio, que no sería el único, ocurrió en el año 2000, cuando todavía trabajaba en la capital vizcaína y salía todos los días a pasear a su perrita por las calles próximas a su domicilio. A partir de entonces tuvo que aprender a vivir con escolta mientras 'Cira' se acostumbraba a corretear por las aceras y husmear en los alcorques sin la sombra protectora de su amo.

Es probable que fuese un gesto aparentemente tan nimio como el de no poder sacar a 'Cira' el que precipitó su decisión de trasladarse a Madrid. La sombra que el terrorismo proyectó sobre la sociedad vasca era tan densa que a veces solo el chispazo de lucidez activado por uno de esos pequeños detalles permitía vislumbrar la realidad. Era el año 2003 y para entonces Grande Marlaska ya había despejado todas sus dudas. En lo profesional había descubierto que su vocación era la judicatura y en lo personal, que Gorka, un filólogo con el que convivía, era la persona con la que quería compartir el resto de su vida. Así que la pareja vendió la casa de Bilbao, cogió su perra y se fue a vivir a Madrid a pesar de que eso implicaba, entre otras muchas cosas, un futuro laboral más incierto.

Grande Marlaska, un tipo fibroso que cuida su imagen con trajes de corte moderno y un peinado cuidadamente desenfadado, empezó su nueva etapa en un simple juzgado de instrucción, pero a los meses aprovechó una vacante provisional de Baltasar Garzón para dar el salto a la Audiencia Nacional. «El de Bilbao», como era conocido entonces entre el personal del juzgado capitalino, no tardó en hacerse un hueco en su nuevo destino. La combinación de solvencia jurídica y conocimiento de los resortes del entramado etarra adquirido sobre el terreno hizo de él una pieza clave en el engranaje contra el terrorismo.

El magistrado había dado ya muestra en Bilbao de su resistencia a cualquier adscripción ideológica haciendo oídos sordos a los cantos de sirena de las asociaciones de jueces de distinto signo. Su comportamiento en la Audiencia Nacional refrendó su voluntad de mantener su propio rumbo con independencia del viento político que soplase. Fue el primer juez que encarceló a Arnaldo Otegi como líder de Batasuna y también actuó con contundencia contra las «listas pantalla» que la izquierda abertzale activó en sucesivas convocatorias electorales.

Instruyó además la causa que impidió la excarcelación del etarra Iñaki de Juana Chaos, posibilidad que había sembrado una gran alarma mediática, y capitaneó sin que le temblase el pulso la controvertida investigación del chivatazo policial a la red de extorsión de ETA asentada en el bar Faisán de Irún. Otra de sus intervenciones más contestadas fue el archivo de la causa por el accidente del Yak que costó la vida a 62 militares.

No tardaron en lloverle críticas de todas las esquinas del mapa político. Forjado como estaba en el acoso sistemático que la izquierda abertzale solía ejercer sobre los jueces en el País Vasco, aguantó el chaparrón con gesto imperturbable. «Si en algún momento hubiera visto que la presión social me mediatizaba, me habría preocupado muchísimo», ha comentado al respecto. Quienes le conocen destacan su exquisita cortesía y su cordialidad en el trato. Entre las víctimas del terrorismo tiene una gran reputación por el calor humano que transmite. Más de un vez, cuenta una de ellas, ha descolgado personalmente el teléfono para interesarse por alguien que atravesaba por un momento delicado: «Para nosotros es una garantía saber que siempre hay hilo directo con él».

Lucha contra los prejuicios

A Grande Marlaska se le conoce también por abordar su condición de homosexual con una sinceridad que ha roto esquemas. Al poco de contraer matrimonio con Gorka, su pareja, la revista 'Zero', dirigida a una audiencia gay, se hacía eco del enlace. Además, él mismo hablaba abiertamente de su idilio: «Gorka y yo nunca hemos ocultado nuestra relación, sin hacer proselitismo ni exhibicionismo siempre lo hemos llevado normalmente, como cualquier pareja heterosexual».

También siente que le brota un sarpullido cada vez que alguien habla de él como un juez-estrella y es poco amigo de exhibirse en público, pero siempre está dispuesto a echar una mano cuando se trata de asuntos «serios». Así, no dudó en prestar su imagen a una campaña que fomentaba el uso de preservativos entre los homosexuales en la que también participaron Boris Izaguirre y Jesús Vázquez. Ni en otra contra el abandono de los galgos: en 2009 adoptó a 'Tita', hallada con sarna y raquitismo en un barrio marginal de Madrid.

Primeras decisiones

Una de las primeras cuestiones que Fernando Grande Marlaska tiene sobre la mesa es la subida de sueldo de los policías nacionales y los guardias civiles acordada por el anterior Gobierno e incluida en los presupuestos generales del Estado.

Como gesto inicial, el nuevo titular de Interior podría acceder a la petición que el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, le hizo al presidente del Ejecutivo: que su primera medida sea la retirada de la Medalla de Plata al Mérito Policial a Antonio González Pacheco, conocido como «Billy el Niño».

En manos del departamento de Marlaska, concretamente en la Secretaría de Instituciones Penitenciarias, también puede estar atender a la solicitud de los dirigentes soberanistas presos de ser acercados a cárceles catalanas.

La presión del narcotráfico en el Campo de Gibraltar, el aumento de la llegada de inmigrantes de forma irregular unido a un posible cambio de modelo de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), una nueva ley de Tráfico -la DGT ya envió a Interior un borrador- o la reforma de la Ley penitenciaria serán otros de los asuntos en los que deberá trabajar el nuevo equipo.