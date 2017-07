Podemos acepta negociar con IU una «alternativa de gobierno» y descarta el pacto con el PSOE

Podemos da el 'sí' a Izquierda Unida. La formación morada ha aceptado la oferta de pacto que le planteó el pasado domingo la coalición para forzar un «giro a la izquierda» de las políticas del PSOE. En una carta remitida al coordinador general de IU, Ramón Argüelles, el secretario general de Podemos, Daniel Ripa, le pide que fije el día y la hora para iniciar las conversaciones para alcanzar un acuerdo que permita «construir una alternativa de gobierno con voz propia».

En esa misiva también deja claro que su partido no apoyará un acuerdo de gobernabilidad con los socialistas. «No se puede doblar el brazo de quien siempre está dispuesto a apoyarse en el PP para esquivar el pulso», afirmó Ripa.

Con la carta enviada ayer por Podemos a IU se cierra una semana de cruce de misivas entre las fuerzas de la izquierda. La primera fue la enviada el pasado viernes por Fernández a los dirigentes de IU y Podemos, ofreciéndoles negociar un pacto para la segunda mitad de legislatura y arrebatar a Foro la Alcaldía de Gijón. El domingo, Ramón Argüelles, coordinador regional de IU envió otra carta a Daniel Ripa en la que le proponía sumar sus cinco diputados a los nueve de Podemos para forzar un giro a la izquierda de las políticas del PSOE, que cuenta con 14 parlamentarios en la Junta. Hasta ayer, Podemos guardó silencio. Sigue sin responder a la oferta de Javier Fernández. Es más, si la hay, será para rechazar un posible acuerdo de gobierno con un Gobierno del Principado «anclado en su pasado e incapaz de revertir su aislamiento», afirmó Ripa.

El secretario general de Podemos le traslada a Ramón Argüelles que el diálogo que entablen ambas formaciones para lograr un bloque de izquierdas «no puede girar en torno a propuestas incumplidas del PSOE, algunas de las cuales no encajan con nuestro programa o no compartimos su orientación política».

«Podemos ser mayoría y construir una alternativa de Gobierno que redirija todas las energías de Asturias hacia un mayor progreso social», insistió Ripa. Pese a que la militancia de IU rechazó el pasado viernes en una consulta un modelo de confluencias con Podemos en la línea del alcanzado hace un año a nivel federal, el líder de Podemos en Asturias le trasladó ayer a Argüelles que «podemos poner la primera piedra de la alternativa que Asturias necesita».

Para el PP, es un «guirigay»

La presidenta del Partido Popular de Asturias, Mercedes Fernández, no vio ayer viable el posible pacto entre las fuerzas de izquierda que se viene planteando en las últimas semans. «Es un guirigay ajeno a los intereses de Asturias», aseguró en Avilés. Fernández recordó lo sucedido en las negociaciones presupuestarias del pasado año año, cuando las fuerzas de izquierda fueron incapaces de consensuar una posición. «Llamazares terminó desautorizado por los suyos y los diputados de Podemos se dedican a juegos permanentes con el PSOE, poniéndole unas dificultades y, cuando las superan, le vuelven a poner otras para luego no ir a las reuniones. Asturias es algo muy serio y no necesita estas actitudes».

Frente a esa actitud, recordó «el compromiso del PP con Asturias», poniendo en valor «nuestra seriedad que aguantó numerosos desprecios para terminar logrando un acuerdo que era bueno para la región», posibilidad que no descarta ante las cuentas del próximo año. De hecho, la pasada semana, la presidenta de los populares de la región ya se ofreció al presidente del Principado para comenzar a hablar de los presupuestos del próximo ejercicio.