La oposición pide la dimisión de Cifuentes y urge explicaciones sobre las notas de su máster Íñigo Errejón. / Pablo Lorenzana IU, Podemos y PSOE cargan contra la presidenta de la Comunidad de Madrid por presuntas irregularidades en su expediente académico AGENCIAS Miércoles, 21 marzo 2018, 12:38

Peticiones de dimisión y explicaciones. Las reacciones ante la información difundida sobre la presunta falsificación de las notas de un título de máster por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, no se han hecho esperar y tanto líderes políticos nacionales como representantes de la Asamblea madrileña urgen respuestas.

El coordinador federal de IU, Alberto Garzón, ha pedido la dimisión de Cifuentes por un «abuso clarísimo de poder». «Es una verdadera vergüenza, no solo porque se trata de una universidad pública que tendrá que dar explicaciones, sino también porque se trata fundamentalmente de un abuso clarísimo de poder. Hay que pedir responsabilidades políticas y creo que Cifuentes debería dimitir», ha dicho en los pasillos del Congreso.

Garzón ha considerado que «con este tipo de prácticas, en cualquier otro país desarrollado como Alemania o el Reino Unido los responsables dimiten» y ha confiado en que Cifuentes «asuma su responsabilidad». «Lo tengo clarísimo. Estamos hablando de una irregularidad por la que tienen que dar explicaciones tanto Cifuentes como la universidad, no sólo por haber aprobado dos asignaturas a las que no se ha presentado, sino que una de ellas es un trabajo de fin de máster que tienes presentar después de haber aprobado el resto de asignaturas y se ve que Cristina Cifuentes lo entregó en un minuto», ha explicado.

También el diputado de Podemos Íñigo Errejón ha dicho hoy que es «extraordinariamente grave» que la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, haya podido obtener su título de máster en una universidad pública con notas falsificadas y le ha pedido que dé las explicaciones oportunas. Errejón, que aspira a la candidatura a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, ha apuntado que «en Alemania, por mucho menos, dimitió un ministro» y ha insistido en que «lo que cabe es esperar la explicación» de Cifuentes.

Por su parte, el secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid, Ramón Espinar, ha recalcado: «Entendemos que la señora Cifuentes está éticamente inhabilitada para ser presidenta de la Comunidad de Madrid». Espinar ha anunciado que Podemos reclamará su comparecencia en la Asamblea de Madrid y que pedirá que vuelva a declarar en la comisión sobre corrupción abierta en esta Cámara autonómica. Además, ha avanzado que su partido está estudiando la apertura de conversaciones con otras fuerzas políticas de cara a la «posibilidad de sustituir a la señora Cifuentes» al frente del Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Acuerdo de investidura

El también portavoz de Unidos Podemos en la Cámara Alta ha hecho hincapié en la falta de credibilidad de Cifuentes y ha emplazado a Ciudadanos a forzar el cumplimiento del punto 3 de su acuerdo de investidura con el PP en la Comunidad de Madrid, que prevé el apartamiento del cargo que «haya falsificado o engañado en relación a su currículum o su cualificación profesional o académica». «Creemos que la señora Cifuentes se tiene que marchar», ha reiterado Ramón Espinar tras recordar que desde que hace un año se conoció el informe de la UCO sobre anomalías en el contrato de la cafetería de la Asamblea de Madrid, la presidenta trata de demostrar «semana sí, semana no» si «es o no corrupta». «Una persona que falsifica las notas de su máster es una persona que tiene un problema de credibilidad», ha proseguido el senador.

En términos similares se ha pronunciado el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, que considera que Cifuentes debe dimitir de forma «inmediata». Iglesias, quien ha pedido a Ciudadanos que rompa su pacto de gobierno con el PP en Madrid, ha recalcado que «los estudiantes de verdad se esfuerzan, no hacen trampas» y ha subrayado que «si efectivamente a Cifuentes le han aprobado asignaturas que nunca aprobó falsificando un documento público, su dimisión debe ser inmediata».

Por el momento, el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha exigido «explicaciones urgentes» a la presidenta regional, pero no su dimisión. Antes quieren «escuchar las explicaciones que tenga que dar» para ver «qué hay de cierto» en la noticia. «Cuando lleguemos a ese río, cruzaremos ese puente, no es prudente adelantar acontecimientos», ha sostenido, al tiempo que ha recalcado que si se confirma esta información se habría cometido un «delito muy grave» tipificado en el Código Penal al «alterar unas calificaciones académicas»: «Va más allá del acuerdo de investidura, no estamos hablando de si en tu currículum has puesto que sabes inglés y no sabes inglés. Estamos hablando de un delito muy grave tipificado en el Código Penal y que tiene penas muy graves».

«Asunto de gravedad»

También el PSOE madrileño ha exigido a Cifuentes explicaciones «urgentes» sobre la información que asegura que obtuvo un título de Máster con notas falsificadas. Así lo reclaman el portavoz socialista en la Asamblea, Ángel Gabilondo, y el secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco. Franco, a través de su cuenta de Twitter, considera «necesario y urgente» que Cifuentes aclare la información, porque «en caso de ser verdad, supondría una falta de crédito irreparable». «En otros países supondría la dimisión inmediata», sostiene. Gabilondo, por su parte, coincide con Franco en que «hace falta una aclaración explícita, verosímil y convincente de lo sucedido» porque «se trata de un asunto de gravedad» y, de no hacerlo, «afectaría a la credibilidad y honorabilidad» de la presidenta. También el diputado socialista Rafael Simancas ha utilizado la red social para demandar a Cifuentes explicaciones.

Asimismo, la portavoz parlamentaria del PSOE, Margarita Robles, ha exigido a Cifuentes que «explique» si obtuvo un título de máster con notas falsificadas y ha recalcado que no puede «ampararse en la ignorancia» porque se trata de una cuestión que le atañe directamente. Además, ha señalado que en otros países europeos falsear el currículum ha llevado a la dimisión de dirigentes políticos e incluso ministros del Gobierno.

También el diputado de ERC Gabriel Rufián ha criticado la actuación de Cifuentes, aunque cree que «sus notas» no son su único problema: «Al final para Cifuentes el menor de sus problemas son sus notas en un máster, tiene otros mucho mayores como ser señalada por insignes corruptos de este país como responsable subsidiaria cuanto menos en enormes casos corrupción», ha dicho.