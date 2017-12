Podemos recrudece la campaña en su recta final Daniel Ripa y Héctor Piernavieja, en la Junta. / ÁLEX PIÑA Los críticos acusan a la dirección actual de falta de imparcialidad y el sector oficial les reprocha que estén «embarrando» el proceso ANA MORIYÓN OVIEDO. Jueves, 7 diciembre 2017, 07:13

Las continuas acusaciones cruzadas entre los miembros de las diferentes candidaturas que se enfrentan estos días en la carrera por la dirección de Podemos están recrudeciendo la campaña de primarias en su recta final. Los críticos con la ejecutiva actual acusan al aparato de falta de imparcialidad, mientras que el sector oficial reprocha a los primeros que traten de «embarrar» el proceso. La mayor tensión se palpa entre la candidatura del actual secretario general, Daniel Ripa, bajo el paraguas de 'Asturies 2019', y su compañero en el grupo parlamentario, Héctor Piernavieja, que lidera el equipo 'Agora Asturies'. Se salva de esta guerra interna, al menos por ahora, el equipo 'Desde Abajo', con la concejala de Langreo Vanesa Llaneza al frente.

Piernavieja denunció públicamente los métodos utilizados por Ripa y los suyos para sumar inscritos -y apoyos-, instando a la ciudadanía a participar en el proceso, aunque luego se borraran, lo que generó que la dirección nacional saliera públicamente a tirar de las orejas al sector oficial. No se descarta, incluso, que pueda tener consecuencias directas en la constitución del censo.

Por su lado, candidatos de 'Asturies 2019' han utilizado las redes sociales para arremeter directamente contra el equipo de Piernavieja. «Quiero un Podemos donde la lealtad y el compromiso esté por delante de otros intereses. No quiero un Podemos de 'resentíos'», llegó a escribir el diputado Enrique López. Mientras que, también a través de las redes, el parlamentario Andrés Ron reprochaba la «incoherencia» de Héctor Piernavieja y Rosa Espiño por defender un documento político en el que no existe «reconocimiento» alguno a la labor del partido y se cuestionan las principales líneas de acción que «entre todos fuimos tejiendo, incluidas las personas que ahora parece que no tuvieron nada que ver». Se queja concretamente de que recriminen desde 'Agora Asturies' que la formación no hubiera «sido capaz de alcanzar grandes consensos» o se afirme que «la reforma de Sucesiones supuso que PP impusiera sus tesis fiscales» cuando, asegura, «nos dejamos la piel para alcanzar todos los logros posibles» y haber aceptado determinadas concesiones sería «justo lo que dijimos que jamás íbamos a hacer».