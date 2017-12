Podemos supedita su apoyo a las cuentas a la gratuidad del 0 a 3 pese al pacto de PSOE e IU Adrián Barbón, en primer plano, durante su intervención ante el comité autonómico. / PABLO LORENZANA Barbón pide a la formación morada no encerrarse en el «todo o nada», y esta le exige «cambios significativos» en las próximas horas ANA MORIYÓN OVIEDO. Miércoles, 20 diciembre 2017, 02:14

Podemos tensa la cuerda hasta el último momento. La formación morada se mantiene inmóvil en sus reivindicaciones presupuestarias y amenaza con presentar enmienda a la totalidad si en las próximas horas -el plazo se cierra hoy a las 14 horas- el Gobierno del Principado y el PSOE no ofrecen un «cambio significativo» con respecto a su demanda en materia educativa.

Podemos exige una red de escuelas de cero a tres años «universal» y «gratuita», mientras que el Ejecutivo regional está dispuesto a rebajar un 50% los precios y se compromete a definir el próximo año el modelo de gestión pública que permita su integración en el Principado, sin perder su función conciliadora. El grupo parlamentario que lidera Emilio León lo considera insuficiente, y tampoco observa avances en relación a otras demandas en materia de vivienda y sanidad, aunque llegados a este punto dicen conformarse con que se concrete el acuerdo sobre la unidad anticorrupción y ver colmadas sus expectativas en torno al ciclo de cero a tres años. León pedía ayer al Gobierno regional y al PSOE que «recapaciten» y «abandonen el inmovilismo» porque, de lo contrario, advirtió, «el PSOE tendrá que asumir que no han introducido cambios significativos» y su «responsabilidad» en el fracaso de las negociaciones.

Para el PSOE, sin embargo, la pelota está en el tejado de Podemos. El secretario general de la FSA, Adrián Barbón, hizo gala ayer en el comité autonómico del partido de su capacidad de diálogo e insistió en su intención de negociar hasta el último momento para conseguir el apoyo de Podemos, máxime una vez que se ha alcanzado un acuerdo con IU. Pero les pidió que «no se encierren en un debate de maximalismos, de todo o nada, y no priven a Asturias de tener un buen presupuesto». Barbón agradeció, por contra, la «disponibilidad» de IU, con quien la FSA firmará hoy un acuerdo presupuestario que recoge medidas para impulsar leyes sociales, rediseñar los planes locales de empleo, avanzar en la oficialidad del asturiano y ampliar la cobertura de la red educativa de 0 a 3 años. Se recoge en este documento -que la coalición someterá ahora a la aprobación por parte de las asambleas locales- el compromiso del Principado para que, «al inicio del segundo semestre de 2018», quede concretado el nuevo modelo de gestión que permita la integración de la red de escuelas y de sus trabajadores de forma definitiva en el Principado.

El acuerdo, que fue ratificado ayer con el apoyo prácticamente unánime de los respectivos órganos de gobierno de ambas formaciones políticas, no es suficiente por si solo para sacar el proyecto de ley adelante. Sin embargo, estratégicamente traslada toda la presión a Podemos, que corre el riesgo de trasladar una imagen de partido de bloqueo, y de quedarse solo con la derecha. Aunque, al menos por el momento, Podemos no parece amilanarse y mantendrá su propio 'no es no' a Javier Fernández hasta el último momento. No parece que el PSOE vaya a ceder más de lo que ya ha hecho y es bastante probable que la formación morada registre hoy su enmienda a la totalidad, aunque siempre queda un escenario posible: que la retire o se abstenga en su votación el próximo viernes.

Quien ya ha confirmado que presentará enmienda a la totalidad es Ciudadanos, mientras que el PP sigue tendiendo la mano al PSOE para un posible acuerdo y Foro ha ido desgranando algunas de las enmiendas parciales que defenderá su grupo. Pero antes el documento tendrá que superar el debate a la totalidad, pasado mañana, y no está garantizado.