Postigo acusa a Ricardo López y a Espina de «forrarse ilegalmente» en el Montepío José Antonio Postigo. Lo recoge un manuscrito del expresidente de la mutua en el que asegura que, cuando se enteró, en 2002, les forzó a dimitir de sus cargos A. M. OVIEDO. Martes, 3 julio 2018, 01:39

«Yo espero que esto nunca se tenga que leer pues si se lee es que yo he muerto y no quiero que nadie de mi familia o mis amigos lo pase mal, pero particularmente José Ángel, que me perdone si no lo he hecho bien, pero solo lo hago así para que nadie nunca le pueda decir nada pues para mí es muy difícil que por primera vez le oculto algo, pero mejor que no sepa nada, yo asumo esa responsabilidad porque creo que para mí es un honor hacerlo así con todos los riesgos, pero eso no importa porque creo en unas ideas que nunca nadie me va a hacer cambiar». De esta forma acaba el manuscrito suscrito por José Antonio Postigo, ex presidente del Montepío y uno de los principales investigados del 'caso Hulla', al que ha tenido acceso EL COMERCIO y que, si bien está foliado, existen dudas de que pueda formar parte del sumario. En el documento, Postigo relata que en 2002 tuvo acceso a pruebas -vídeos y grabaciones telefónicas de los años 90, época en la que el Montepío adquirió los 300 apartamentos turísticos de Murcia- que corroboraban que Ricardo López, entonces presidente de la mutua, y Alfredo Álvarez Espina, que también ocupaba un cargo de responsabilidad en ese momento, «se estaban forrando en el Montepío ilegalmente». Según el escrito de Postigo, él mismo se reunió con ellos -a espaldas de José Ángel Fernández Villa- para darles la opción de dimitir o denunciarles en el juzgado. Ambos presentaron sus dimisiones, si bien llama la atención que Espina fue posteriormente nombrado presidente del Montepío.