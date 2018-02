El PP de Asturias compromete su «inequívoco apoyo» a la supresión del peaje del Huerna Un camión pasa por el peaje de La Magdalena, en dirección a León. / DAMIÁN ARIENZA Luis Venta advierte de que la iniciativa que impulsa el Principado debe ser «política, no un frente para tirarnos los trastos a la cabeza» DANIEL FERNÁNDEZ OVIEDO. Lunes, 19 febrero 2018, 06:11

El PP también acepta la invitación del Principado para, con el máximo consenso político posible, reclamar al Gobierno central la supresión del peaje de la autopista del Huerna, la AP-66. De esta forma, el secretario general de los populares de Asturias y portavoz adjunto en la Junta General, Luis Venta Cueli, comprometió ayer el «apoyo inequívoco» de su formación a cualquier iniciativa que libere a los usuarios de tener que pagar por utilizar la principal vía de comunicación entre la región y la Meseta. Eso sí, pone condiciones: «Debe ser una iniciativa política, no un frente para tirarnos los trastos a la cabeza».

El Partido Popular asturiano fija así su posición ante la propuesta que plantea el Principado. El pasado viernes, el consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra, anunció que impulsará un frente político para lograr el máximo consenso posible para reclamar al Ejecutivo central la supresión del peaje de la AP-66.

Esta exigencia se toma después de que el grupo del PP en el Congreso de los Diputados presentara una enmienda a una propuesta de Podemos y en la que los populares reclaman que el Estado no prorrogue la concesión de los peajes de las autopistas que concluyan entre 2018 y 2021. En ese grupo debería estará la del Huerna, si no fuera porque en 2000, el Gobierno de José María Aznar decidió ampliar hasta 2050 la concesión del peaje de la principal vía de comunicación entre Asturias y la Meseta. Por ello, y para «evitar los agravios con otras comunidades», el Principado hace ese llamamiento al resto de fuerzas políticas para conseguir «el máximo consenso». El sábado comprometieron el apoyo a iniciativas encaminadas a la eliminación del peaje Podemos, IU, Ciudadanos y Foro, aunque también criticaron el «oportunismo de la propuesta» de Lastra.

El PP también reivindica esta supresión y el diputado Luis Venta afirmó que «apoyaremos inequívocamente cualquier iniciativa que suponga que el peaje de La Magdalena -donde está ubicado ahora- sea historia».

«Agravio» con los asturianos

El secretario general de los populares de la región considera que «es el momento de que se lleve a cabo la eliminación» del peaje y afirmó que «así se lo trasladaremos a la dirección nacional del Partido Popular y al Gobierno» central. Como hiciera el viernes Fernando Lastra, el número dos del PP asturiano también considera un «agravio» con los asturianos el doble peaje que deben pagar en su trayecto a Madrid, puesto que además de el de La Magdalena deben abonar el del trayecto Villalba-Adanero de la AP-6. «No podemos ser la única comunidad con peaje para salir de su territorio; seguimos sin AVE, pese a que según Zapatero iba a estar inaugurado en 2009; tenemos los billetes de avión a Madrid más caros, como la gasolina, por el capricho de los socialistas de mantente el céntimo sanitario... Seguimos los asturianos teniendo argumentos para que se suprima el peaje del Huerna ya», insistió Luis Venta.

Al portavoz adjunto del PP en la Junta General no le gusta que se emplee el término «frente» en esta reivindicación. «Este Gobierno del Principado y el PSOE están siempre con frentes y no se dan cuenta de que al final acaban siendo una batalla campal», dijo Venta, quien advirtió: «Apoyaremos las iniciativas que sean constructivas y políticas, no frentes para tirarnos los trastos a la cabeza».

El secretario general del PP asturiano también aprovechó para recriminar que sea Fernando Lastra quien lidere esta iniciativa contra el peaje del Huerna. «Me parece un poco hipócrita que la lidere un consejero que aplaudía con las orejas cuando Zapatero decía que iba a quitar el peaje y que en sus ocho años de gobierno nunca abrió la boca para exigirle que cumpliera sus promesas».