Mercedes Fernández anuncia una renovación «por razones de diversa naturaleza» en las candidaturas a las alcaldías de Gijón, Oviedo y Avilés
Descarta poner plazos para la designación de cabeza de lista de la capital asturiana, pero advierte de que el «marcador ya está en marcha»
Lunes, 9 abril 2018

Las listas del PP para las alcaldías de la 'Y asturiana' estarán sujetas a una «importante renovación». Así lo anunció esta mañana la presidenta del Partido Popular de Asturias, Mercedes Fernández, al término del Fórum EL COMERCIO, en el que participó el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna. La líder de los populares asturianos no avanzó qué grado de renovación tendrán estas candidaturas ni quiso dar nombres, aunque de sus palabras se puede desprender lo que en círculos internos del PP es un secreto a voces, como es que Agustín Iglesias Caunedo, investigado en una de las piezas del 'caso Pokémon', no liderará la lista de la capital asturiana: «Por razones de diversa naturaleza debe darse esa renovación», dijo Mercedes Fernández.

La convención nacional del PP celebrada este fin de semana pasado en Sevilla ha servido como pistoletazo de salida no oficial a la campaña de las autonómicas y municipales del próximo año. En ese cónclave se esperaba que el presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, avanzara los nombres de candidatos de algunas capitales de provincia, como es Oviedo. Al simbolismo tradicional que esta ciudad tiene en el PP –gobernó entre 1991 y 2014-, en esta ocasión se sumaba la incógnita del cabeza de lista, una vez la situación judicial en la que se encuentra su portavoz y candidato en las pasadas elecciones, Iglesias Caunedo. Sin embargo, Rajoy mantuvo silencio respecto a los candidatos en las capitales de provincia, a quienes designa directamente la dirección nacional del partido.

Mercedes Fernández, esta mañana en Gijón, no despejó la incógnita, aunque sí anunció que tanto en Oviedo, como en Gijón y Avilés las listas presentarán importantes cambios respecto a las anteriores. «Cien por cien de renovación, no; renovación, sí», dijo la presidenta de los populares asturianos, quien recalcó que en esa «'Y asturiana' tenemos tenemos un perfil de gente joven, por lo que el objetivo ahora no es rejuvenecer las candidaturas, sino acertar en los candidatos».

Si en Oviedo es la situación judicial en la que se encuentra Iglesias Caunedo la que obligará al PP a buscar nuevo candidato, en Gijón la búsqueda de un cabeza de lista es obligada por el reciente nombramiento de Mariano Marín como delegado del Gobierno. En Avilés, el divorcio del grupo municipal con la nueva dirección local, que encabeza el diputado regional Pedro de Rueda, también conllevará una profunda renovación en la lista.

Pese a que queda poco más de un año para la celebración de las elecciones, Mercedes Fernández descartó que se adelanten los plazos en Asturias, que serán los mismos que marque la dirección nacional para el resto de comunidades, para la designación de candidatos. Sin embargo, sí advirtió de que el «marcador ya está en marcha». Según pudo saber ELCOMERCIO.es, la intención es la de tener elegido al candidato de Oviedo en verano, a ser posible antes del inicio del periodo estival, y los de Gijón y Avilés al término del mismo.

Mercedes Fernández insistió en que «lo importante es acertar» con los candidatos que elijan para aspirar a ganar las alcaldías de estos tres municipios en 2019 y diseñar candidaturas «con gancho y pegada y que ilusionen a los ciudadanos». Respecto a si los candidatos que se elijan para encabezar esas listas pueden ser personas con trayectoria en el partido o nuevos 'fichajes', la presidenta del PP asturiano afirmó que «todo serviría», aunque matizó que «en el PP hay un gran banquillo y no necesitamos, como otros partidos, salir a la desesperada a las plazas a pedir candidatos. Tenemos un patrimonio importante que son los militantes y los cabezas de lista podrían darse dentro de nuestra casa perfectamente».

Esa renovación que avanza Mercedes Fernández en las candidaturas municipales de las tres principales ciudades asturianas también puede hacerse extensible a las listas autonómicas. En este sentido, la líder del Partido Popular de Asturias dijo que «los diputados están trabajando muy bien, pero tendremos que hablar entre nosotros y ver la adecuación de las listas y si hay cambios para otros destinos, como el local u otro tipo», recalcó. «Y también hay que ver si quieren cambiar a la portavoz, que también puede ser», concluyó.