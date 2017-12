La oposición ve «desilusionante» el presupuesto para Empleo e Industria El consejero de Empleo, Industria y Turismo, Isaac Pola. / EFE IU avisa a Pola que la resolución del conflicto con los planes de empleo determinará la postura de la coalición ANA MORIYÓN Gijón Lunes, 4 diciembre 2017, 14:32

El consejero de Empleo, Industria y Turismo, Isaac Pola, advirtió esta mañana de la importancia de aprobar el anteproyecto de ley presupuestaria registrado la semana pasada en la Junta General por el Gobierno del Principado para dar “continuidad a las políticas de empleo” impulsadas por su departamento y “acompañar a la incipiente recuperación económica”. Pola, al que le tocó abrir la ronda de comparecencias de los consejeros en la comisión de Hacienda, detalló, capítulo por capítulo, el destino de los 227,9 millones que el proyecto presupuestario de 2018 reserva para su departamento, y que suponen un 18,75% más que lo previsto en las cuentas del ejercicio actual. El proyecto, según especificó el consejero, prevé el refuerzo de los fondos de todas las direcciones generales y un aumento del 12,47% en las transferencias de capital vinculadas a la inversión. Esta partida, concretamente, alcanza los 87,8 millones y concentra el 38,5% del presupuesto de la consejería.

Quiso destacar el consejero que la mayor parte de las transferencias corrientes se dedicarán a favorecer el empleo y la promoción económica, a través del Servicio Público de Empleo (Sepepa), y subrayó la apuesta por la transformación digital de la Administración, con un programa plurianual que tendrá continuidad hasta 2022 y al que las cuentas propuestas por el Gobierno regional para 2018 destinan 8,5 millones de euros.

Sin embargo, la aprobación de este presupuesto sigue aún en el aire porque, hasta el momento, no dispone del apoyo suficiente en la Cámara asturiana. Podemos, con quien el Gobierno socialista está centrando las negociaciones, echó esta mañana por tierra la propuesta del PSOE en materia de Empleo, Industria y Empleo. La diputada Lorena Gil considera que no resuelve el grave problema de la brecha salarial entre hombres y mujeres que existe en el Principado y tampoco se ocupa de los territorios más desfavorecidos, por lo que agrava la brecha territorial. Se queja también que el anteproyecto no premia a las empresas socialmente responsables ni promueve el turismo sostenible ni la desestabilización del sector. “No hay voluntad”, resolvió Gil, que concluyó su intervención alertando de que “es necesario un proyecto para Asturias, y ustedes no lo tienen”.

Tampoco Ovidio Zapico, de IU, garantizó esta mañana el apoyo a las cuentas y recordó al consejero de Empleo que el sentido de su voto (la coalición duda entre la abstención o el apoyo) dependerá precisamente de la solución que se plantee en relación al conflicto abierto con los planes de empleo. El Principado acaba de hacer efectiva una reclamación a 21 ayuntamientos para que procedan a la devolución de las ayudas de los planes de empleo correspondientes a las convocatorias de 2014 y 2015, y que suponen un montante total de 3 millones de euros, a instancia de una resolución procedente de Bruselas para acatar una sentencia judicial. IU exige una solución al Principado para evitar que los ayuntamientos tengan que cargar con esta deuda y el consejero promete “colaboración”, aunque sigue sin especificar la fórmula a adoptar.

El diputado de IU, Ovidio Zapico, sí aplaudió el apoyo al autoempleo y las iniciativas desarrolladas para luchar contra la figura del falso autónomo, pero fue crítico con la “línea continuista” que, en su opinión, defiende el Ejecutivo regional en relación con las políticas de innovación tecnológica y, más concretamente, con el funcionamiento del Itma, entidad que siempre ha estado en el punto de mira de IU.

Los grupos de la derecha (PP, Foro e Ciudadanos) coincidieron al asegurar que la propuesta económica socialista para esta consejería no les ilusiona. El diputado del PP Pedro de Rueda calificó de “insuficiente” el apoyo a los autónomos y a las Pymes, pese a su importante papel en el tejido económico del Principado. Hizo especial incidencia en el capítulo destinado a Turismo y fue muy crítico con el Gobierno regional por que, según calculó, si no se tiene en cuenta la partida de 1,4 millones de euros que se reserva para Hoasa, y que tiene como objeto acometer nuevos trabajos de restauración en el Hotel Reconquista, “la inversión en Turismo sube por debajo de la media”. Más crítico fue aun el también parlamentario popular José Ramón Cuervas-Mons por lo “poco ilusionante” del presupuesto, entre otras cuestiones, por su escasa inversión en infraestructuras industriales. En resumen, los populares creen que estos presupuestos solo servirán para “mantener a Asturias en el furgón de cola de la recuperación”.

Carmen Fernández, de Foro, advirtió de la “baja ejecución presupuestaria” de las transferencias dirigidas al Servicio Público de Empleo (Sepepa) en años anteriores, por lo que restó importancia al aumento presupuestario previsto para este ente en los presupuestos de 2018. Se quejó igualmente de que “no se observan cambios” en relación a la innovación en el proyecto de ley pese a que, según avanzó el consejero, se trabaja ya en un nuevo Plan de Ciencia e Innovación, y tildó de “deprimente” la falta de apuesta por el comercio. “Es un presupuesto con más capacidad de gasto, pero nada alentador para que la situación económica de Asturias mejore”, resumió.

Desde el grupo parlamentario de Ciudadanos, Armando Fernández Bartolomé lamentó que la consejería se refiera al programa para la transformación digital de la Administración como una de las grandes apuestas inversoras de esta consejería, cuando, bajo su punto de vista, la actualización digital debería ser considerado casi “un gasto corriente”. Igual que el PP, el diputado de Ciudadanos mostró su preocupación por el “exiguo” presupuesto para Turismo pese a la importancia que el sector está teniendo para la recuperación económica de esta comunidad. Ante esta demanda, Pola matizó que su consejería se limita a “promocionar” el turismo, pero especificó que “el producto” corresponde a la iniciativa privada. Una respuesta que no gustó a Bartolomé, quien alertó de la importancia de invertir en formación para garantizar la calidad del turismo y en infraestructuras, poniendo como ejemplo la necesidad de habilitar un aparcamiento en Poncebos para facilitar la visita a los Picos de Europa. Para la formación naranja el proyecto presupuestario es “extraordinariamente continuista” por lo que, concluyó el diputado, el Principado “no tiene un plan para Asturias”.