El Principado acepta revisar los precios del 0 a 3 pero descarta la integración inmediata en la red Fernández sostiene que la demanda de Podemos carece de encaje económico y legal; León responde que es «fundamental» para apoyar los presupuestos ANA MORIYÓN OVIEDO. Miércoles, 22 noviembre 2017, 07:39

El Principado y Podemos siguen con su particular tira y afloja en la negociación presupuestaria. La Consejería de Hacienda debe registrar el anteproyecto de ley en la Cámara asturiana en menos de una semana y, pese a que el presidente del Principado, Javier Fernández, decía ayer tener «expectativas» de que salga adelante, las conversaciones con la formación morada -cuya voto a favor o su abstención es imprescindible tras descartar un acuerdo con la derecha- parecen estar encalladas en la misma piedra: la red de escuelas de cero a tres años.

El jefe del Ejecutivo fue ayer bastante categórico en su 'no' a la integración de las escuelas de 0 a 3 años en la red pública, argumentando que no tiene encaje económico ni legal, al menos de forma inmediata. Fernández calcula que la «gratuidad» supondría hoy en día un coste anual a las arcas regionales de unos 15 ó 16 millones, pero advirtió de que esta cuantía se «dispararía» al ampliar la red y asumir buena parte de la demanda que hoy acoge la oferta privada. Además, alertó de la complejidad legal que supondría la integración en el sistema público de los trabajadores de estos equipamientos. «Es algo que con carácter inmediato no se puede poner en marcha», resolvió. Sin embargo, Fernández sí se comprometió a ampliar los recursos destinados a esta etapa educativa para incrementar el parque actual y mejorar el servicio. La consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, especificó incluso la posibilidad de plasmar en las cuentas de 2018 la ampliación de la red y la revisión de la cuota que pagan actualmente las familias. «Eso es lo que hemos puesto encima de la mesa», subrayó la titular de Hacienda.

Para afrontar una reforma más ambiciosa, como la que reclama Podemos, Carcedo explicó que el compromiso socialista pasa por presentar «en el primer cuatrimestre del próximo año» un documento que recoja los posibles modelos de gestión de esta red de escuelas para su análisis. Pero apuntó: «Gratis no hay nada. Si en algún momento esta red tiene que ser gratuita para las familias, tendremos que decidir cómo se va a financiar».

La oferta socialista no parece convencer a Podemos. El portavoz en la Junta de la formación morada, Emilio León, insiste en que «es el momento» de dar el paso para integrar definitivamente la escuela de 0 a 3 años en la red pública y que «Asturias sea pionera en esta materia». Advirtió de que es una cuestión «fundamental» para Podemos y clave para apoyar los presupuestos económicos, y pidió al PSOE que no ponga excusas económicas. «Lo que nos costó caro a los asturianos es el 'caso Renedo' y la deuda de Sogepsa. Eso son los costes que tienen que preocupar a Javier Fernández. Ahora estamos hablando de nuestros niños», respondió.

Y, en medio de este 'rifirrafe' entre los dos principales actores de la negociación presupuestaria, levantaba ayer la mano IU, cuyo voto favorable no sería imprescindible si el PSOE consigue el apoyo de Podemos, pero sí clave si los morados optan por abstenerse. Ramón Argüelles avisó de que si el Gobierno socialista quiere conseguir su apoyo deberá asumir una parte de las propuestas de la coalición, que incluyen una serie de impuestos verdes que el proyecto debería incorporar antes de su registro la próxima semana en la Junta.

Lo que se descarta a estas alturas es que, como ocurrió con las cuentas de este ejercicio y del 2015, el Gobierno regional recurra a la derecha. Las directrices de la FSA son claras en ese sentido y todavía ayer Adrián Barbón incidió en ello. «Siempre que yo hable será para reforzar la voluntad de diálogo con la izquierda», indicó el secretario general, quien volvió a rechazar la política fiscal del PP porque «pone en peligro el estado de bienestar de la región».