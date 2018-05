El Principado envía a Montoro un informe crítico sobre financiación

La política tiene sus ritmos, diferentes en función de los asuntos que se traten, y estos no suelen coincidir. El debate sobre la reforma de la financiación autonómica es un buen ejemplo. Al mismo tiempo que la legislatura prácticamente salta por los aires, con una moción de censura a las puertas de su debate y un clima de incertidumbre que prácticamente anula toda posibilidad de que se pacte un nuevo modelo económico para las regiones, estas y el Gobierno central se cruzan documentos sobre el hipotético contenido del futuro sistema. El que el Principado ha remitido al Ministerio de Hacienda es crítico con algunas de las grandes líneas de la propuesta que está sobre la mesa.

Hay muchas cosas que no gustan del actual borrador en el Ejecutivo asturiano. Por ejemplo, que no se garantice el mantenimiento de los mecanismos de reequilibrio territorial que aseguren la adecuada prestación de los servicios públicos, y no solo de los básicos. Que se abra la puerta a privilegiar a las comunidades con una mayor potencia fiscal a costa del resto. O que se evite solicitar a los territorios forales, País Vasco y Navarra, una adecuada contribución a la caja común. Objeciones, por cierto, ampliamente compartidas por una mayoría de grupos de la Junta General.

La realidad es que la última propuesta planteada por el Ministerio de Hacienda ha provocado un profundo desencanto en Asturias. Impera el criterio de que en el seno del Gobierno central hay poca voluntad de llevar a buen puerto la reforma de la financiación y que lo único que se ha hecho en estos meses ha sido «marear la perdiz».