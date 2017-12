El Principado incluirá la deuda en la prórroga de 2018 pese a los reparos de la Sindicatura «La falta de interés del Ejecutivo por un acuerdo en los presupuestos se entiende mejor tras este informe», sostiene la dirección de Podemos ANDRÉS SUÁREZ OVIEDO. Jueves, 28 diciembre 2017, 02:49

La prórroga presupuestaria de 2018 incluirá también la deuda, con lo que el Principado podrá manejar este recurso sin necesidad de solicitar autorización previa a la Junta General, tal y como defiende la Sindicatura de Cuentas. El Gobierno cree que existe jurisprudencia que avala su proceder y detecta «contradicciones e incongruencias» en el informe del órgano fiscalizador sobre el ejercicio económico de 2016, en el que sostiene que el Ejecutivo debe acudir al Parlamento a requerir su visto bueno e informar sobre el destino del endeudamiento antes de recurrir a ese instrumento. Mientras el gabinete socialista reivindica su gestión, la oposición censura su intento de esquivar los controles con procedimientos que «rozan lo punible».

En las alegaciones que el Gobierno formuló al informe provisional de la Sindicatura, previo al documento definitivo que se presentó el martes, se intentan rebatir los reparos formulados por el ente fiscalizador. A grandes rasgos, viene a señalar que una parte de la deuda (104 millones de euros) es opaca porque no constan facturas; que hasta 595 millones de endeudamiento se tramitaron al margen de la ley en 2016; que la prórroga de ese ejercicio estaba 'inflada' en 21 millones y que hay una cantidad millonaria en avales a Sogepsa y la ZALIA, pese a las dudas que existen sobre el futuro de ambas empresas.

En el caso de la prórroga de la deuda, el Principado apela a la jurisprudencia del Constitucional y a la legislación estatal para concluir que puede actuar de ese modo sin necesidad de pedir autorización a la Junta. A su juicio, es «contradictorio e incongruente» que la Sindicatura razone que la prórroga «opera en bloque», pero a la vez excluya de la misma el endeudamiento y exija una autorización de la Cámara para tramitarlo. De hecho, en la prórroga de 2018 volverá a actuar de la misma manera y gestionará directamente la deuda, sin escalón parlamentario previo. En cuanto a esos 21,7 millones en que estaría 'inflada' la prórroga, el Gobierno lo rechaza con el argumento del «error» que comete la Sindicatura al hacer sus cálculos y contabilizar dos veces unos mismos créditos. La prórroga de 2016, dice el Ejecutivo, es inferior al presupuesto de 2015 en cinco millones de euros.

Precisa asimismo el Gobierno que no hay opacidad respecto de los 104 millones objeto de debate porque la ley indica que los recursos de préstamos a largo plazo pasan a integrarse con el resto de ingresos del Principado, «lo que impide disponer de un listado de gastos concretos» a pagar con ese dinero. Es decir, de facturas.

En cuanto a los avales a Sogepsa y la ZALIA, puntualiza que la Sindicatura es confusa al explicarse y da a entender que se concedieron en 2016 cuando en realidad son de 2007, 2009 y 2010, «cuando no existían las dudas sobre la viabilidad» de estas empresas a las que alude el órgano fiscalizador. «En los últimos ejercicios no se han concedido nuevos avales», razona el Ejecutivo en su alegación.

Argumentos que no convencen a la oposición. «La falta de interés del Gobierno por el acuerdo presupuestario se entiende mejor tras este informe», razona desde Podemos Emilio León. «¿Qué ciudadano podría permitirse no presentar facturas por valor de 104 millones?», plantea. «El informe es gravísimo, con actuaciones que rozan lo punible», añade desde Foro Cristina Coto, que alude a la «deuda ilegal» de 2016 o los avales a empresas «con dinero público, sabiendo que no van a pagar». De «opacidad» y «clientelismo» habló Armando Fernández Bartolomé, de Ciudadanos. Más comprensivo, Gaspar Llamazares, de IU, señaló que sin la prórroga automática de la deuda la gestión de gobiernos en minoría sería «insostenible». Sí reprochó al Gobierno su «resistencia» a facilitar a la Sindicatura el acceso a toda la información requerida.