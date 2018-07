El Principado ya mueve ficha para acabar la legislatura con unos presupuestos aprobados La consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, habla por teléfono en los pasillos de la Junta General del Principado. / MARIO ROJAS Hacienda tantea las prioridades de las consejerías con vistas a confeccionar un primer borrador, que debe ajustarse a un objetivo de déficit del 0,1% del PIB ANDRÉS SUÁREZ OVIEDO. Lunes, 9 julio 2018, 05:48

El Principado ya mueve ficha para tratar de llegar al final de la legislatura con unos presupuestos aprobados que pueda heredar el Ejecutivo que salga de las urnas tras las elecciones de la primavera de 2019. La Consejería de Hacienda ya ha dado los primeros pasos para elaborar el proyecto de cuentas para el próximo ejercicio, un documento que deberá moverse prácticamente en el terreno de la estabilidad presupuestaria -el margen de déficit permitido es únicamente del 0,1% del PIB- y que, asumiendo esa realidad, intentará engancharse al motor de la recuperación económica para permitirse ciertas alegrías en el gasto. La posibilidad de que salga adelante, en un escenario parlamentario tan fragmentado y con unas elecciones a la vuelta de la esquina, ya es harina de otro costal. Los acuerdos en la Junta General se venden muy, muy caros.

De momento, el departamento que lidera Dolores Carcedo ya ha hecho el primer movimiento con la publicación en el Boletín Oficial de la comunidad de las normas de elaboración de los presupuestos. Un paso necesario para que las distintas consejerías y el resto de organismos de la Administración asturiana preparen sus prioridades y se las remitan a Hacienda, que será la que luego lo aglutine todo, dentro de las posibilidades, en un primer anteproyecto. La maquinaria, pues, está ya en marcha.

Contar con unos presupuestos de nuevo cuño en 2019 se antoja muy relevante, después de una legislatura turbulenta donde el Gobierno de Javier Fernández solo ha podido sacar adelante unas cuentas, las de 2017, con el sorprendente apoyo del PP y en unas circunstancias políticas muy peculiares. El Ejecutivo socialista ha sido incapaz de incorporar a Podemos, en una posición muy cerrada, a los consensos que ha tejido con IU, lo que ha hecho imposible un entendimiento financiero por la izquierda. Otra prórroga, la segunda consecutiva, tendría efectos indeseables para el motor de la economía asturiana.

Pero el Gobierno no lo va a tener fácil. No lo tendría en ningún caso y menos aún con unas elecciones, las autonómicas y locales, a la vuelta de la esquina. La posibilidad de reeditar el acuerdo con el PP no existe y ambas partes son conscientes de ello, aunque los populares hayan lanzado esa propuesta hace escasas fechas a cambio de que el Ejecutivo acepte suprimir el impuesto de Sucesiones. El planteamiento tenía truco: el partido conservador sabe que el Gobierno no puede aceptar una nueva rebaja fiscal, como sabe también que el nuevo escenario político, con una FSA que ha virado hacia la izquierda con la llegada de Adrián Barbón, complica sobremanera ese pacto. El presidente, Javier Fernández, rechazó el ofrecimiento sobre la marcha.

La opción más razonable pasa por un acuerdo a tres con IU y Podemos, pero habrá que ver qué expectativas tienen dichas fuerzas entonces, en qué estrategia trabajan y qué les supone más beneficio cuando, a finales de año, se llegue al momento decisivo: si un gesto de flexibilidad para favorecer la gobernabilidad o si marcar distancias con el PSOE. IU ha optado hasta el momento por lo primero y Podemos, por lo segundo.

El presupuesto debe ceñirse a un objetivo de déficit estricto, del 0,1% del PIB, aunque la mejora de la economía apunta a un proyecto con cierto margen de crecimiento en el gasto. De hecho, las normas de elaboración de los presupuestos dibujan un escenario menos restrictivo que en los tiempos de crisis.