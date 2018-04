«La prisión permanente revisable es el mayor alivio para las familias de las víctimas» Estíbaliz Angulo, portavoz de la Plataforma 18 M Asturias. / J. PAÑEDA Estíbaliz Angulo, portavoz de la Plataforma 18 M Asturias: «El 14 de abril saldremos a la calle en todaEspaña para recoger un millón de firmas y pedir a los políticos que no deroguen esta medida» PALOMA LAMADRID Gijón Domingo, 8 abril 2018, 04:38

El caso de GabrielCruz provocó una ola de solidaridad en toda España para arropar a la familia del pequeño, asesinado presuntamente a manos de Ana Julia Quezada. Fruto de esa empatía con los que sufren nació la Plataforma 18 M, cuyo presidente de honor es Juan José Cortes, padre de Mari Luz. Un colectivo con ramificaciones en toda España, incluida Asturias, donde Estíbaliz Angulo (Bilbao, 1978) ejerce como portavoz. Esta vecina de Avilés es además vocal del colectivo nacional. Uno de sus principales objetivos es conseguir que la prisión permanente revisable siga en vigor y se aplique con más dureza.

–¿Por qué decidió formar parte de la Plataforma 18 M?

–Porque me afectó mucho el caso de Gabriel. Un día me metí en la página de Facebook 'Todos somos Gabriel' y encontré un enlace donde se explicaba cómo llevar a cabo concentraciones en apoyo de la familia en distintas ciudades el 18 de marzo. Fue el propio Juan José Cortés quien se puso en contacto con uno de los organizadores, de Cataluña. En Asturias, tenemos grupos en Avilés, que coordino yo, y Gijón, donde colaboran Laura Navascués e Inmaculada Canal.

–El debate sobre la prisión permanente revisable está en pleno apogeo. ¿La ciudadanía teme la reincidencia de los culpables o es un arma arrojadiza de los políticos?

–Ambas cosas. Creo que se está politizando bastante el asunto. Me encuentro con muchas personas que no saben qué significa la prisión permanente revisable. Cuelgo notas en las redes sociales para que los ciudadanos no piensen que esta medida es general. Está dirigida a un círculo muy cerrado de criminales:a los condenados por trata de blancas, por atentar contra el Rey, por terrorismo... A gente como Ana Julia, que asesinó a Gabriel con ese grado de premeditación.

–¿Cabe la prisión permanente revisable en un sistema que aboga por la reinserción de los presos?

–Creo en la reinserción del preso que está en la cárcel porque ha robado o ha matado a alguien por cometer una infracción de tráfico, por ejemplo. Pero no en la de esas personas que actúan premeditadamente. Los violadores salen a la calle y vuelven a reincidir. En estos casos, queremos que cumplan la condena completa y, si no están para salir, que luego permanezcan internados en un centro de salud mental. Es el mayor castigo que pueden recibir y el mayor alivio que pueden encontrar las familias de las víctimas.

–Algunos juristas señalan que no es más segura para la sociedad la prisión permanente revisable que una condena de 30 años. Y ponen como ejemplo la violencia machista. ¿Qué argumentos les da?

–Me gustaría que me explicaran cómo pueden decir eso. Hay criminales que cumplen su pena y al salir de la cárcel vuelven a hacer lo mismo. El asesino del pantano de Susqueda había estado en prisión por matar a su exmujer. ¿Por qué no se controló a esta persona? En cuanto a los violadores, creo que no tienen remedio y deberían ser sometidos a castración química. Y, por supuesto, cumplir prisión permanente revisable.

–El PP y Ciudadanos querían endurecer esta pena, pero el Congreso lo rechazó. ¿Está a favor de ampliar a más tipos de delitos la aplicación de esta figura?

–Creo que tal y como lo recoge el Código Penal está bien, pero si se endurece sería mejor.

–Después de que los diputados tumbasen las enmiendas, la iniciativa de derogación presentada por el PNV continúa su trámite. ¿Cree que finalmente se logrará?

–Esperamos que los políticos se pongan en la piel de los españoles que han sido víctimas directas o indirectas de estos criminales. Pedimos que se pongan de acuerdo ya. No es una cuestión política, sino de humanidad.

–¿Qué medidas promoverá la Plataforma 18 M para intentar convencer a los partidos?

–El sábado 14 de abril saldremos a la calle en toda España para recoger un millón de firmas durante ese día y pedir a los políticos que no deroguen esta medida. Todos los grupos que formamos la Plataforma 18 M sacaremos 46 mesas, en veintidós ciudades, para explicar nuestra postura a los ciudadanos. En Asturias, estaremos en la puerta del centro comercial Los Fresnos, en Gijón, y en la calleJardines, esquina con Doctor Graíño, en Avilés, de 10 a 14 y de 16 a 20 horas.

–¿Pedirá la colaboración de las familias de las víctimas de crímenes en Asturias?

–Sí, esa es nuestra intención.De hecho, la madrina de Anabel Gutiérrez se puso en contacto conmigo para decirme que quería colaborar y estar presente durante la recogida de firmas en Avilés. Anabel fue asesinada en 2007, en el alto de La Degollada (Candamo), por su exnovio, que saldrá en breve de prisión. También contamos con el apoyo de la familia de Concepción Barbeira. Precisamente, Juan José Cortés estuvo a punto de venir cuando desapareció Concepción y sé que envió un ramo de flores a sus familiares y una nota en la que les mostraba sus condolencias y las de la plataforma.