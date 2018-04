El PSOE asegura que los Presupuestos «'jibarizan'» el Estado de Bienestar Natalia González, María Luisa Carcedo y Vicente Álvarez Areces, en la Casa del Pueblo de Gijón. / JOAQUÍN PAÑEDA Critican que el Gobierno descuide servicios básicos para cumplir el marco de estabilidad y lo acusan de «dar un taparrabos a los pensionistas» P. LAMADRID GIJÓN. Domingo, 8 abril 2018, 04:55

La portavoz adjunta del PSOE en el Senado, Luisa Carcedo, el senador Vicente Álvarez Areces y la diputada nacional Natalia González han justificado esta mañana la oposición de los socialistas al proyecto de Presupuestos Generales del Estado presentado esta semana por el Gobierno. En concreto, Carcedo aludió a las grandes mermas que supone para sectores tan esenciales como la educación, la sanidad y la protección social. En su opinión, las cuentas del PP «'jibarizan' el Estado de Bienestar y favorecen la desigualdad». Asimismo, la portavoz se refirió al sistema público de pensiones y criticó que las subidas anunciadas por los populares en las mínimas y de viudedad «son un simple maquillaje» tras incumplir la Ley de Reforma de las Pensiones de 2011, que obliga a subir hasta el 60% la base de cotización. «Primero desnudan a los pensionistas y ahora les dan un taparrabos», apuntó.

Para colmo de males, Carcedo denunció que este año el Gobierno prevé invertir «cero euros» en políticas de empleo. «No existe ninguna medida para combatir la desigualdad y atender a las familias que se encuentran en la situación más precaria», alertó, antes de señalar que hay 600.000 familias que no perciben ingresos y 2,3 millones de niños que viven en hogares bajo el umbral de la pobreza. La diputada Natalia González denunció el incumplimiento presupuestario en el pacto contra la violencia de género, ya que el PP solo destina 80 de los 200 millones de euros comprometidos para combatir esta grave problemática, mientras que el resto tendrá que aportarlo los ayuntamientos y las comunidades autónomas.

«Continuistas»

González también recalcó que los Presupuestos Generales del Estado son «continuistas», con un nivel de inversión que no se corresponde con la mejora experimentada por la economía española. «Echamos en falta un esfuerzo mayor», apuntó, al mismo tiempo que pidió una mayor agilidad en la puesta en marcha de la variante de Pajares para «no llegar a 2030 con esta infraestructurar sin funcionar». Por su parte, Areces puso de manifiesto el escaso esfuerzo inversor previsto por el Gobierno central en Asturias para 2018. Así, recordó que en 2009, «un año ya de crisis», el Ejecutivo español destinó 1.017 millones de euros a este apartado, que ahora se reducen a 232, «que no son reales porque no se ejecutarán». También incidió en que en los últimos años se ha incumplido de «manera flagrante» la ejecución de las partidas estatales. Según el senador, el PSOE «no coincide con ninguno de los objetivos» marcados en los Presupuestos del Estado de 2018 que se presentan con «seis meses de retraso y sin tener la certidumbre de que se aprobarán».