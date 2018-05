«El PSOE será el garante de que el asturiano sea un derecho, no una obligación» Lastra, en un momento de la entrevista. / MARIO ROJAS «Los socialistas tenemos un único mensaje sobre el carbón, el problema está en las intoxicaciones de una derecha que está cerrando las minas» A. SUÁREZ Domingo, 13 mayo 2018, 10:43

-Admita que el debate del asturiano se les ha ido de las manos.

-¿Por qué?

-No entro en la cuestión de fondo, oficialidad sí, oficialidad no. Mi impresión es que quizá el PSOE no quería ir tan lejos con este tema.

-Lo que hay es un intento de la derecha de enarbolar la bandera contra el asturiano, contra nuestra pluralidad lingüística. Nuestro modelo será el de una oficialidad amable. Queremos que la gente pueda ejercer un derecho. La FSA será garante de que el asturiano no sea una obligación sino un derecho. El PP y Mercedes Fernández solo buscan meter miedo a la sociedad.

-'Oficialidad amable' suena a 'nos hemos metido en esto y no sabemos cómo salir'.

-En absoluto. El asturiano es una lengua propia que está al borde de la desaparición, y eso no lo dice el PSOE, lo están diciendo organismos internacionales.

-Algo parecido piensa el consejero de Educación.

-También.

-Pero no Javier Fernández.

-Nuestra obligación es proteger algo muy nuestro y querido y dar la oportunidad a la gente de hablar asturiano cuando quiera. Pero no vamos a obligar a nadie a hablar asturiano.

-Sabe que amplios sectores de su partido recelan de la oficialidad. Ven un riesgo ya no solo electoral, también social.

-Lo que yo vi fue un congreso donde la resolución sobre la oficialidad se aprobó por mayoría. No sé quién puede enarbolar ahora ese riesgo. Explicaremos nuestro modelo y no dejaremos que la derecha meta miedo con el asturiano.

-¿No teme un coste electoral? Sabe que el PP va a hacer bandera política del asturiano.

-Lo que me preocuparía es que la derecha presentase un programa de futuro para Asturias. Si su programa va a ser meter miedo a la gente, poco proyecto de futuro tiene.

-El otro día estuve en la asamblea de Gijón. Un militante alzó la voz y criticó que, sobre el carbón, el partido dice una cosa aquí y otra distinta en Madrid.

-No es así, decimos lo mismo en Asturias y en Madrid. Otra cosa es que la derecha intoxique. Y es increíble que intoxique quien está cerrando las minas, quien incumple el plan del carbón, quien anuncia fondos mineros que no aparecen...

-¿Qué defiende el PSOE?

-Defiende la reserva estratégica del carbón, fondos para las cuencas y que no se cierre una térmica si no hay un plan previo para todos los trabajadores de la central y de las empresas adyacentes.

-La duda radica en si usted y Cristina Narbona, por citar un nombre, están defendiendo lo mismo.

-Insisto en que no hay diferencias, el PSOE tiene una mesa del carbón donde abordamos un debate que, por cierto, no se resuelve solo en España, también en Europa. Y tenemos un Gobierno del PP que en Europa no defiende el carbón como reserva estratégica. Ese es el problema.