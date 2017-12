El PSOE ofrece rebajar un 50% el 0 a 3 y Podemos ya no descarta la abstención El equipo de Asturias 2019, con Daniel Ripa a la cabeza, este viernes en Gijón. / ARNALDO GARCÍA El PP reitera su disposición a pactar las cuentas con unos requisitos «mínimos» y Ciudadanos anuncia que presentará una enmienda a la totalidad A. MORIYÓN / I. VILLAR OVIEDO/GIJÓN. Sábado, 16 diciembre 2017, 03:44

Podemos viene exigiendo al Gobierno del Principado propuestas concretas y garantías claras para aprobar -o al menos no bloquear- su proyecto presupuestario, que se someterá el próximo viernes al debate de totalidad. Y ayer, a solo una semana de esta fecha capital, el PSOE cortejó a la formación morada con una propuesta muy concreta: reducir a la mitad el precio que tienen que pagar las familias para hacer uso de las escuelas de cero a tres años. No hay plazo establecido para conseguirlo, pero sí un compromiso por parte de los socialistas para hacerlo «cuanto antes».

La medida, enmarcada en un acuerdo más amplio que pasa por estudiar un nuevo modelo para esta red educativa manteniendo siempre su función conciliadora, dista mucho aún de la reivindicación que viene realizando hasta la fecha el grupo parlamentario liderado por Emilio León, que exige la gratuidad de este servicio. Y la promesa tampoco cuenta, en opinión de los de Podemos, con suficientes garantías, puesto que ya es tarde para que quede reflejada en los presupuestos, registrados ya en la Cámara. No obstante, es evidente que es un paso importante por parte del PSOE, que ya había planteado la posibilidad de reducir el precio de este servicio, pero que hasta la fecha no había concretado en qué porcentaje.

La pelota vuelve a estar ahora en el tejado de Podemos que, si bien mantiene su objetivo inicial de convencer al Gobierno regional de que apueste por la gratuidad como «la mejor opción», tendría muy complicado justificar de cara a la ciudadanía un rechazo a un proyecto presupuestario más social y con más inversión que el del ejercicio en curso -que quedaría prorrogado si no se alcanzara un acuerdo- y la renuncia a una rebaja del 0 a 3 de estas características. La formación morada ya no descarta, de hecho, abstenerse en el debate de totalidad, posibilidad que podría estar cogiendo fuerza en las últimas fechas. De hecho, en el partido no se oculta que se está trabajando ya en la redacción de las enmiendas parciales, aunque sin rechazar aún por completo, puntualizan, la posibilidad de presentar la enmienda a la totalidad.

Barbón, «inmovilizado»

La abstención de Podemos sería suficiente para sacar las cuentas socialistas adelante si, como se espera, Izquierda Unida las apoya explícitamente. Para ello la dirección de la coalición ha entablado conversaciones directas con la Federación Socialista Asturiana (FSA) y ha presentado un documento en el que se piden compromisos concretos en materia de planes de empleo, 0 a 3, leyes sociales y asturiano, a los que se espera que el equipo de Adrián Barbón pueda responder en breve.

La FSA, presente en las negociaciones presupuestarias que viene desarrollando el Gobierno con las fuerzas de la izquierda, también quiere tomar más protagonismo en las conversaciones con Podemos con el objeto de desbloquear la situación, una vez concluido el proceso interno que mantiene a Daniel Ripa como máximo responsable de la organización. El secretario general de Podemos reconoció, de hecho, tener una conversación pendiente con Adrián Barbón, de quien ya ha recibido un primer mensaje «de cortesía» por los resultados de las primarias. No obstante, Ripa dijo ayer ver a Adrián Barbón «inmovilizado» por Javier Fernández puesto que, argumentó, «no está teniendo capacidad» para «hacer virar este buque a la deriva que es Javier Fernández».

Mientras tanto, la presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández, reiteraba ayer su disposición a pactar con el Gobierno regional los presupuestos de 2018 con unos requisitos «mínimos» para evitar el «extremismo de Podemos»; mientras que el portavoz de Ciudadanos en Asturias, y diputado nacional, Ignacio Prendes, confirmaba ayer quesu formación presentará una enmienda a la totalidad al proyecto.