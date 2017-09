«No se puede fiar al ámbito judicial un tema que es político» Jaume Dulsat i Rodríguez Lloret de Mar Domingo, 17 septiembre 2017, 08:35

Ante la pregunta de por qué ha decidido dar un paso al frente y ceder espacios municipales para que sus vecinos voten en el referéndum del 1 de octubre, Jaume Dulsat i Rodríguez responde con otra pregunta: «¿Por qué no?». Para el alcalde de Lloret de Mar (CiU) la razón es «sencilla». «Por un principio de radicalidad democrática no me puedo negar. Creo en esta consulta, en el derecho de autodeterminación. Y aunque no creyera, actuaría igual, puesto que soy el alcalde de todos. Yo cedo siempre los locales a quienes me los solicitan, aunque no comparta su opinión. ¿Cómo no se los voy a dejar al Gobierno de mi país, que es Cataluña?», argumenta.

Es su primera legislatura como regidor de uno de los municipios más conocidos de la costa gerundense, de 37.000 habitantes. Cabeza de lista por CiU en los últimos comicios municipales, lidera un gobierno de coalición con el PSC, cuya mayoría de alcaldes ya han anunciado que no respaldarán el referéndum. «Consideran que no hay garantías democráticas y, pese a que yo respeto su postura, no la comprendo. Sobre todo, por el partido que es», reconoce. «Yo entendería que, aunque no aprobaran la consulta, cediesen por su pueblo. Los espacios no son míos, son de la ciudad». «Otra cosa -puntualiza- es que quieran quedarse en España, lo que me parece absolutamente legítimo».

Ni reproches ni presiones. «Cuando te pones la 'camiseta' de alcalde empatizas con el resto, es algo que te sale. Les respeto mucho, faltaría más», expresa Dulsat i Rodríguez. Asegura que el aire que se respira en Lloret de Mar es de «normalidad, sin crispación», pero también de «expectación». «Estamos en un punto de no retorno», dice. Su duda no es tanto qué ocurrirá el día 1, sino el 2. Critica los intentos de la Fiscalía para que no se celebre la consulta. Si algo tiene claro es que «una democracia como la española no puede permitirse la imagen de tener a la Policía en los colegios el día de la votación». «Estamos en alerta 4 por terrorismo y están buscando papeletas...», censura. El alcalde de Lloret de Mar, que califica de «valiente la actitud de Reino Unido» -en alusión al 'brexit'-, cree firmemente que el día 1 habrá referéndum. «Si hay una persona que no querría ser en estos momentos es Mariano Rajoy. No puede fiar al ámbito judicial un tema que es político».