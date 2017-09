«Pueden citarme a declarar, pero yo estoy tranquila y sigo muy firme» Dolors Sabater Badalona Domingo, 17 septiembre 2017, 08:36

Para Dolors Sabater, el pueblo catalán se halla entre «dos legalidades: una defiende el derecho a votar y otra lo prohíbe», señala. Encabezó la lista de Guanyem Badalona en Común, que agrupa a la CUP y Podemos, y resultó elegida alcaldesa de dicho municipio gracias al pacto acordado con PSC, ERC, ICV-EUiA y CDC, poniendo fin a los cuatro años de mandato del popular Xavier García Albiol, que fue el más votado en los comicios. La decisión de ceder espacios para la celebración del referéndum «no es mayoritaria» en el conjunto del ayuntamiento -no se ha llevado a pleno-. «Pero yo siento que tengo que estar al lado de los ciudadanos, creo que es la mejor forma de servir a la pluralidad de la sociedad y que nadie se quede al margen en un debate tan importante», argumenta.

La regidora de Badalona considera que «estamos ante el derrumbe del sistema democrático». «Es necesario sobrepasar el régimen del 78 porque si algo hay que tener en cuenta es que estamos ante un problema político, una cuestión que ha sido reivindicada por el pueblo, no por los partidos ni las instituciones. Y lo que ha hecho el Estado es judicializarlo», critica. Preguntada sobre las presiones que sufren los alcaldes que han anunciado que no colaborarán el 1 de octubre, es clara: «No me gusta la descalificación. La amenaza y el insulto nunca están justificados. Hace falta un marco de serenidad». El mismo «respeto», añade, que pide para los trabajadores de su consistorio. «Desde la Delegación del Gobierno en Cataluña se les está llamando para intimidarles. Y eso también es grave», denuncia.

La alcaldesa de Badalona, que reconoce que habría «preferido otro referéndum» -en alusión a las garantías democráticas-, es consciente de que puede ser citada por la Fiscalía por su respaldo a la consulta. «Esa es la respuesta del Gobierno a una Diada multitudinaria, sin conflicto alguno. Persecución, más mano dura. Forma parte de la estrategia del miedo, pero yo estoy tranquila y firme. Nos estamos preparando para tener una estrategia conjunta», asegura. Sabater nunca antes había militado en un partido. «Me sumé a Guanyem porque era algo distinto», dice. «Si hay que criminalizar a alguien es al Estado. Rajoy ha tocado fondo».