Puigdemont, advierte: «El proceso no se ha acabado. Persistiremos» Puigdemont en la manifestación independentista en Bruselas. / Afp El exjefe del Ejecutivo catalán afirma que no puede ser que las mismas ideas por las que puede ser reelegido le lleven a la cárcel

El presidente de la Generalitat cesado, Carles Puigdemont, ha lanzado una advertencia al Gobierno central, que estos días insiste en que el proceso soberanista está acabado, “kaput”, según la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. “Se equivocan, esto no se ha acabado, persistiremos”, ha afirmado esta mañana desde Bruselas, en un acto sectorial de su candidatura.

En cualquier caso, Puigdemont, que se ha felicitado por la manifestación celebrada ayer por el independentismo, que reunió a unas 46.000 personas en Bruselas, no ha pedido a la UE el reconocimiento de la República catalana proclamada el pasado 27-O, sino que ha pedido apoyo a las instituciones euopeas para poder “ejercer el derecho a decidir”.

“Es inevitable que no solo escuchen a los estados, también a sus ciudanos”, ha dicho a través de videoconferencia. “Estamos amparados por la carta de derechos humanos de la UE, es su deber escucharnos”, ha reiterado.

El candidato de Junts per Catalunya ha evitado replicar al exconsejero de Justicia, Carles Mundó, que esta mañana le ha emplazado a que designe su eventual sustituto por si no pudiera ser investido como consecuencia de su situación judicial. Puigdemont no contempla otro escenario que volver a ser investido y ha “exigido” al Gobierno que resuelva lo que a su juicio es una “contradicción flagrante”, como sería el hecho de que las mismas ideas por las que podría ser reelegido le lleven a prisión.

“Algo chirría, esto no se puede resolver el Código Penal”, ha asegurado. “¿Tiene el Estado un plan B por si gano?”, ha cuestionado. “Si la gente decide que sea presidente, ¿se respetará el veredicto de las urnas?”, ha reiterado.