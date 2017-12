«Puigdemont debe venir a España y asumir sus responsabilidades legales» «El PP trata de desviar el foco de su fracaso en las elecciones del 21-D disparando nuevamente contra Ciudadanos» A. MORIYÓN GIJÓN. Domingo, 31 diciembre 2017, 03:39

-Ciudadanos ha hecho historia en Cataluña, pero no se ha superado al bloque independentista. ¿Estamos en la casilla de salida?

-En absoluto. El triunfo de Ciudadanos da un vuelco a la situación. Más allá de la aritmética parlamentaria, ha ganado por primera vez un partido constitucionalista y se ha confirmado que no es un problema de Cataluña frente al resto de España, sino que es un problema de fractura y de división en la sociedad catalana. Se ha puesto de manifiesto de forma clara y rotunda que los partidos nacionalistas ya no pueden hablar en nombre del pueblo catalán, porque ese pueblo es plural, diverso, con una mayoría que quiere seguir integrada en el proyecto español. Las cosas ya no van a poder ser como hasta ahora.

-Pero la aritmética parlamentaria complica mucho las cosas, aunque PP y PSOE estén presionando a Arrimadas para que tome la iniciativa.

-Hemos conseguido 1,1 millón de votos, lo cual es un hito histórico, pero la aritmética es tozuda. Vamos a espera a ver qué sucede en el campo independentista y ver si son capaces de ponerse de acuerdo o no. Desde luego si tenemos la oportunidad de sumar una mayoría constitucionalista en la Generalitat, que nadie dude de que Inés Arrimadas intentará ser la presidenta.

-¿Qué cree que persigue el PP?

-Desviar el foco de su propio fracaso. Ha sufrido un fracaso sin paliativos. No solo el PP de Cataluña, sino fundamentalmente Mariano Rajoy, que en la última semana se ha implicado mucho a nivel personal. Ahora tratan de desviar el foco disparando nuevamente contra Ciudadanos. Pero no creo que sea una buena estrategia.

-Los independentistas, aun teniendo mayoría de escaños, tampoco tienen las cosas fáciles. ¿Cataluña está abocada a unas nuevas elecciones?

-Espero que se imponga la sensatez. Lo que ha pedido la mayoría de los catalanes es diálogo dentro del marco constitucional, y ahí hay un amplio margen en el que espero que juguemos todos.

-Es probable que la composición del Govern vaya a depender de las decisiones judiciales que se tomen en los próximos días...

-La política no puede depender de decisiones judiciales. Los procesos judiciales tienen su vía y la política tiene otra. No debería ser así. Lo primero es respetar la ley y luego hacer política.

-Me refiero a las dificultades de investir a un presidente fugado o encarcelado....

-Lo primero que tiene que hacer Puigdemont es venir a España y asumir sus responsabilidades legales. A partir de ahí, serán los jueces los que decidan. A Puigdemont, como a cualquier otro ciudadano, hay que aplicarle las mismas leyes que al resto de españoles.

-¿Cree que va a volver?

-No lo sé. Es muy difícil de adivinar en una persona como Puigdemont cuáles van a ser sus siguientes pasos. Lo que yo creo es que Cataluña no puede estar condicionada a lo que haga una persona que ha demostrado tanta falta de sentido común y tanta falta de responsabilidad.

-Si un futuro gobierno tratase de reactivar el proceso soberanista. ¿Debería reactivarse el 155?

-Hemos comprobado que la Constitución tiene mecanismos para defenderse que son legítimos y, siempre que se produzca una ruptura en el marco constitucional, que se produzca un golpe a la democracia, nosotros seremos partidarios de que se utilicen todos. Es lo que nos pide la inmensa mayoría de los ciudadanos y es lo que nos tocaría hacer en ese caso.