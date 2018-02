Mas: «Puigdemont no puede ser presidente» Artur Mas y Carles Puigdemont, en una imagen de archivo. / EFE El expresidente insta a su sucesor a proponer un candidato alternativo a la presidencia CRISTIAN REINO Barcelona Miércoles, 28 febrero 2018, 12:44

Hasta la fecha, Artur Mas había pedido a Carles Puigdemont que se apartara, pero de forma indirecta, nunca de forma explícita. Esta mañana, en cambio, el expresidente de la Generalitat ha cerrado el paso a su sucesor sin morderse la lengua, directamente y sin ambages. "No puede ser presidente, porque si regresa a Cataluña lo detendrán", ha afirmado en TV-3.

Por ello, Mas ha instado a su sucesor a que proponga un candidato alternativo viable para la presidencia de la Generalitat. "Yo propuse a Puigdemont. A Puigdemont le tocaría proponer a alguien", ha afirmado. ¿Podría ser Jordi Sánchez el elegido? Mas le ha dado su bendición. "Tiene carácter y las ideas muy claras", ha considerado. Las palabras de Mas llegan horas después de que Carles Puigdemont, desde Gante, insinuara ayer que dará un paso al lado, pues dijo que se apartaría si no contara con la confianza de la Cámara catalana, lo que se ha interpretado como su primer posicionamiento público en la línea de asumir que no será presidente de la Generalitat.

El expresidente Mas, que recientemente renunció a la presidencia del PDeCAT y se apartó de la primera línea de la política para poder hacer frente a todos las causas judiciales que tiene abiertas, se ha desmarcado de las decisiones adoptadas en el anterior gobierno. Mas ha señalado que tras el 1-O advirtió que no había capacidad para hacer efectiva la república pero no le hicieron caso. "La declaración de independencia del 27-O no tenía efectos reales, es evidente, no tenemos República". El expresidente ha matizado además unas declaraciones que hizo la semana pasada en las que vino a reconocer que la DUI fue un engaño. "No había intención de engañar a la gente, pero la República en aquellas condiciones no tenía recorrido", ha admitido.