Puigdemont amenaza con elecciones si el Estado no permite la investidura de Sánchez Niega su rendición y afirma que quiere volver a ser presidente de la Generalitat | ERC afirma que la elección de Sánchez no está acordada e insiste con Junqueras CRISTIAN REINO / AGENCIAS Barcelona Viernes, 2 marzo 2018, 15:53

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha negado esta mañana su rendición, hasta el punto que ha afirmado que quiere volver a ser presidente de la Generalitat. “La rendición no forma parte de mi diccionario”, ha asegurado en Rac-1. Puigdemont anunció ayer su renuncia provisional. Esta mañana ha explicado qué quería decir con 'provisional'. “Quiero volver a ser presidente de la Generalitat”, ha aseverado.

Incluso, ha señalado que volvería ser candidato si el Estado permitiera su regreso a España sin consecuencias. Puigdemont ha advertido al Estado. “Que vaya con cuidado”, ha avisado. Y lo ha dicho en relación a la decisión de designar a Jordi Sánchez como candidato. “Si el Estado no permite la presidencia de Sánchez, llevará al colapso institucional con nuevas elecciones”, ha apuntado.

En cualquier caso, Esquerra ha abierto esta mañana una grieta en la unidad soberanista, ya que ha afirmado que la candidatura de Jordi Sánchez no ha sido acordada y que la propuesta solo es de JxCat. “Con la propuesta de Puigdemont se rompe una línea muy defendida que es la del gobierno legítimo”, ha señalado Sergi Sabrià, portavoz republicano en Catalunya Ràdio. ERC ha arrojado más leña al fuego al asegurar que si Puigdemont no puede ser el candidato, al que le correspondería sería Oriol Junqueras. El expresidente ha evitado replicar a sus socios.

Sobre el Consejo de la República que dirigirá desde Bruselas ha dicho que tendrá la función de “defender la república y el derecho de autodeterminación”. No ha puesto fecha, pero ha señalado que convocará en los próximos días su convocatoria.

«No hay ni un euro público»

El “plan de gobierno” del Consejo de la República será la “defensa de los nuestros derechos políticos y jurídicos”. Desde la oficina belga “defenderé el derecho a la autodeterminación” de Cataluña, ha dicho. Hará “diplomacia civil” y abordará el diseño del proceso constituyente. Ha afirmado que toda la estructura que ha puesto en marcha en Waterloo lo paga él y su entorno. “No hay ni un euro público”, ha dicho. Pero también ha insinuado que la oficina podría apoyarse en la ley de la presidencia de la Generalitat, que contempla que todo expresidente tiene derecho a un local con un equipo de tres personas, escolta y dotación económica. “En cuanto haya presidente, me consideraré expresidente” y en ese momento podría reclamar sus derechos económicos como tal.

Por su parte, el Gobierno investiga cómo está financiando el expresidente de la Generalitat su estancia en Bélgica desde que decidió huir de España, para asegurarse de que no está utilizando dinero público. Fuentes del Ejecutivo adelantaron este jueves tras la renuncia de Puigdemont a la presidencia de la Generalitat que el Gobierno va a estar vigilante para que no vivirá "a costa del erario público" y hoy han añadido que se está investigando el asunto para tener la certeza de que no recibe financiación pública.

De cara al futuro, Puigdemont ha vaticinado que Cataluña será independiente. “Esto es una guerra de largo recorrido”, ha apuntado. El exalcalde de Girona ha negado que la DUI fuera una “performance”. “No se nos puede pedir que tengamos la planificación absoluta de todo”, ha asegurado. “Yo decidí no bajar la bandera española del Palau de la Generalitat el pasado 27 de octubre”, ha relatado.

El expresidente ha argumentado que si no lo hizo fue porque a su juicio el “minuto uno” de la república no podía nacer sobre la base de la “ofensa” a su símbolo que supone mucho a una parte de los catalanes. ¿Es Cataluña una república? “Cataluña es una república institucional”, ha dicho, porque el Parlamento la ha declarado la república y unas elecciones la han validado. Pero “no hay estructura de república”, ha reconocido. “La república está en la mente de muchos catalanes”, ha rematado.

Colau cree que la propuesta de Sànchez no es efectiva

La alcaldesa de Barcelona y dirigente de CatComú, Ada Colau, ha sostenido este viernes que la propuesta no es efectiva y alarga la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Ha defendido que Sànchez tiene derecho a presentarse, pero que una cosa es tener este derecho y otra es ser consciente de la situación: "Más allá de la legitimidad, en lo que podemos estar de acuerdo, tenemos que hacer que esto no se alargue más", con propuestas efectivas, concretas y realizables, ha dicho en una entrevista de TV3.

"Si pensamos en Cataluña desde Cataluña, Cataluña necesita cuanto antes un Govern efectivo y recuperar el autogobierno para trabajar para revertir la situación, negociar con el Estado y trabajar también por la libertad de las personas que están en prisión provisional", ha remarcado Colau.