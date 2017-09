«Ni con Pujol he visto esta manera de tratar a los alcaldes» Teresa Padrós Palau Solità i Plegamans Domingo, 17 septiembre 2017, 08:36

Teresa Padrós lleva muchos años de regidora de Palau Solità i Plegamans (Barcelona) -dos décadas- y ha conocido a muchos presidentes. «Pero ni siquiera con Pujol hemos visto esta manera de tratar a los alcaldes», lamenta. El 11 de septiembre, día de la Diada, el ayuntamiento amaneció repleto de pintadas contra su persona. Se le comparaba con Adolf Hitler y el régimen nazi por no ceder espacios municipales para la celebración del referéndum independentista y se le exigía que «saque las urnas». A Padrós, que ha presentado una demanda por estos actos vandálicos, le dolió especialmente. Y no sólo como política. «Mi abuelo tuvo que marcharse de Cataluña en la época franquista precisamente por defender las libertades y fue apresado por los alemanes. Le llevaron a Münchhausen, pero estaba lleno... Al final acabó torturado y en la cámara de gas», relata.

Los interventores y demás funcionarios municipales de Palau Solità i Plegamans, de alrededor de 14.500 habitantes, han recibido cartas que les advierten de las consecuencias que tendría su colaboración el 1 de octubre. «Nos dicen que nos inhabilitarían y que tendríamos que pagar una multa considerable», revela su alcaldesa. Teresa culpa a ambas partes, tanto al Gobierno de Rajoy como a la Generalitat, de la situación que vive Cataluña. Al primero, por «no escuchar» y al segundo, por «no saber dialogar». «Dos no se pelean si uno no quiere. No se pueden hacer las cosas con nocturnidad y alevosía, una negociación es el arte de saber ceder», reprocha.

Padrós no entiende que se «haya trasladado la presión a los alcaldes». «Se han vuelto locos, Cataluña y Madrid», dice. En su localidad, apunta, todas las escuelas son de la Generalitat: «Así que pueden asumir ellos la responsabilidad». La regidora socialista se muestra especialmente crítica hacia la actitud de Carles Puigdemont. «Es de muy mal gusto que el president diga que los alcaldes que somos cobardes dejemos paso a otros y emplace a los ciudadanos a increparnos. ¿Pero qué es esto?». Teresa Padrós, que agradece el apoyo que ha recibido de personas independentistas tras el ataque que sufrió su ayuntamiento, llama a «reivindicar las ideas políticas con honestidad y democracia». «La gente está cansada de este espectáculo. Yo si quiero ir al teatro, me compro una entrada», apostilla.