Rajoy fija para el día 17 la constitución del nuevo Parlamento de Cataluña

Mariano Rajoy ha anunciado hoy que la sesión constitutiva del nuevo Parlamento de Cataluña tendrá lugar el próximo día 17, es decir, casi una semana antes del límite permitido. La fecha fue comunicada a todas las fuerzas políticas de la Cámara, salvo la CUP, por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, en quien el jefe del Ejecutivo delegó sus poderes sobe Cataluña en aplicación del artículo 155 de la Constitución. De acuerdo con este plazo, como tope, el futuro presidente de la Mesa tendrá que proponer al pleno un aspirante a la investidura el 1 de febrero.

De momento, no está claro quién será el candidato. Ciudadanos, el ganador de los comicios, no tiene intención de presentar a Inés Arrimadas porque, aunque la votación está condicionada por el hecho de que hay un puñado de diputados secesionistas en el cárcel o huidos de la justicia en Bruselas, cree que los independentistas (que superan en dos escaños la mayoría absoluta) tumbarán su propuesta. Junts per Cataluya fía el poder elegir a Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat aunque esté en Bruselas a un cambio del reglamento, algo para lo que primero necesitaría tener mayoría en la Mesa.

Rajoy se ha referido en su balance de fin de año, en La Moncloa, a este asunto. "Es absurdo pretender ser presidente de una comunidad autónoma residiendo en el extranjero; imaginen que yo estuviera ubicado en Lisboa -ha dicho-. Ya no es una cuestión jurídica ni política, es puro sentido común".

El jefe del Ejecutivo ha insistido en que confía en que, sea el que sea, el próximo gobierno catalán respete la ley. Y ha aprovechado, además, para defenderse de las críticas por el mal resultado del PP los comicios del 21-D, particularmente, la explicitada por el expresidente del partido José María Aznar a través de un comunicado de Faes, el pasado sábado.

Así, ha argumentado que él no activó el artículo 155 de la Constitución para intervenir Cataluña con una intención electoral, sino porque era su "obligación", ha reiterado que no cree que el resultado de Ciudadanos sea extrapolable a las próximas elecciones autonómicas y municipales, y ha descartado acometer una remodelación del Gobierno para cobrar impulso; algo que en los últimos días había sido objeto de conversación entre los populares. "El Gobierno está cumpliendo bien con su obligación y esto nada tiene que ver con los resultados de las elecciones", ha dicho para justificar su negativa a hacer cambios.

Rajoy tiene pendiente nombrar a su jefe de gabinete en sustitución de Jorge Moragas, designado embajador de España en la ONU y si el ministro de Economía, Luis De Guindos, opta al Banco Central Europeo tendrá que cubrir su hueco. Sin embargo, ha dejado claro que ni lo uno ni lo otro le corre prisa.