«No permitiré que nadie de Madrid venga a decirle a IU de Asturias lo que tiene que hacer»

Ramón Argüelles, ayer, en La Lupa. / PALOMA UCHA El coordinador regional de la coalición, Ramón Argüelles, rechaza la disolución de las federaciones que propone la dirección federal D. FERNÁNDEZ GIJÓN. Miércoles, 9 mayo 2018, 04:20

El futuro de Izquierda Unida se juega este viernes y este sábado en Madrid. Esos días se celebrará en la capital la reunión de la Comisión Colegiada y de los coordinadores regionales en los que se debatirá la polémica propuesta de nuevo modelo de partido diseñada por la dirección federal, que propone la desaparición de las federaciones con identidad jurídica propia -como es la asturiana-, el control de las cuentas de forma centralizada y avanzar en la confluencia con Podemos. Y a esta importante cita de la coalición acude Asturias con un mensaje claro para el coordinador general, Alberto Garzón: «No a que IU de Asturias pierda su identidad propia». Así lo afirmó ayer el coordinador regional de Izquierda Unida, Ramón Argüelles, quien fue entrevistado en el programa La Lupa, de Canal 10.

El líder de IU de Asturias no ocultó su preocupación por la situación que está viviendo el partido a raíz de la polémica propuesta elaborada por la dirección federal. «No viene en un buen momento», dijo Argüelles, aludiendo a que este planteamiento se produce a un año de las elecciones autonómicas y locales.

Ramón Argüelles mantuvo el discurso de los últimos días e insistió que el futuro de Izquierda Unida «lo decidirá nuestra militancia». IU de Asturias está registrado como formación en el registro de partidos políticos, incluso antes de la fundación de la Izquierda Unida federal. «Disolvernos o no, confluir o no o cualquier otra decisión la tomarán los afiliados. No permitiré que nadie venga de Madrid a decirnos lo que tenemos que hacer», recalcó el coordinador regional. Y ese será el mensaje que trasladará en Madrid a Alberto Garzón, «porque no quiero que IU muera. Es mi casa, mi patria...»

El coordinador de Izquierda Unida de Asturias también afirma que «no todo el documento que propone la dirección federal es malo. Porque propone medidas encaminadas a abrir más nuestro partido a la sociedad. El problema es que debería haberse negociado antes», insistió Ramón Argüelles, quien lamentó que la propuesta no haya tenido la singularidad de los territorios: «No es lo mismo IU de Asturias, donde tenemos presencia en el Parlamento regional desde las primeras elecciones y somos la segunda fuerza municipal, que IU de Madrid, donde la coalición no tiene ningún diputado».

Argüelles también explicó que el proceso de primarias para la elección del candidato a las autonómicas del próximo año se celebrarán después del verano.