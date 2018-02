Rechazo a la prisión permanente revisable Sábado, 3 febrero 2018, 03:46

El PP no consiguió rascar en la Junta todo el apoyo que necesitaba para aprobar el rechazo a la derogación de la prisión permanente revisable. La formación que lidera Mercedes Fernández únicamente sumó los votos de Foro y Ciudadanos, insuficientes para sacar adelante su proposición no de ley, que pedía el mantenimiento de este tipo de condena. La también diputada Mercedes Fernández argumentó que existen «atrocidades» que demuestran «que este tipo de condenados no quieren esa reinserción». Pero el PP, inmerso en una campaña de recogida de firmas para presionar a los partidos que abogan por la derogación de esta ley, se topó con la oposición del bloque de la izquierda. Marcos Gutiérrez Escandón, del PSOE, apostó por un modelo que garantice la «reinserción» y que no sea «represivo»; mientras que Rosa Espiño, de Podemos, instó al PP a invertir en la lucha contra la Violencia de género que está detrás de muchos de estos crímenes. La diputada Concha Masa, de IU, señaló que ningún tipo de castigo sirve para reducir el dolor de las víctimas y acusó al PP de apelar al sentimiento de la gente para «enturbiar el debate».