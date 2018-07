«Sacaban 400 euros y se los gastaban redondos y lirondos. Nunca sobraba» Pedro Castillejo junto a su abogado, Alfredo García López, a la llegada a la Audiencia Provincial. / P. L. El auditor de las cuentas del Infide contratado por el SOMA advierte de la falta de justificación de los gastos y del caos en la contabilidad por la «impericia del contable» ANA MORIYÓN Gijón Martes, 3 julio 2018, 01:55

La Audiencia Provincial decidió suspender la vista oral en relación con José Ángel Fernández Villa, pero mantener el procedimiento con respecto a Pedro Castillejo, por lo que ayer se celebró la cuarta sesión del juicio con las pruebas testificales y periciales previstas, pero abordando únicamente cuestiones relacionadas con la imputación del ex secretario general del Infide.

Especial ilustrativo resultó el testimonio de Mariano Bel, responsable del informe económico encargado por el SOMA y que sustenta la querella contra los dos imputados. El perito, tal y como recoge la auditoría, incidió en que la contabilidad del Infide es un «relato de errores» tanto por la falta de documentación como por la «impericia del contable», si bien excusó a la figura de Juan Cigales porque «sin medios ni el más experto contable lo puede hacer bien». Insistió también en que, según el análisis de la documentación aportada por el SOMA para realizar el informe económico, el grueso de los gastos presentados por Castillejo no estaban debidamente justificados ya que, argumentó, «no sirve con que se presente una factura, ésta debe estar relacionada directamente con una actividad». Del mismo modo, sobre las salidas de dinero de caja o mediante tarjeta de crédito como anticipo que realizaba el ex secretario general del Infide, se mostró extrañado por el hecho de que «se sacaban cantidades redondas y luego nunca había una liquidación de ese anticipo. Se gastaban los cuatrocientos euros redondos y lirondos, nunca sobraban ni unos céntimos», apostilló.

Los patronos niegan que tuvieran conocimiento de los desajustes económicos

Previamente, pasaron por la sala hasta trece testigos, principalmente miembros del Patronato del Infide en la etapa de Castillejo. En general, coincidieron al asegurar que el investigado se encargaba de la gestión de la actividad cultural y política, si bien apuntaron al contable, Juan Cigales, como responsable de las cuestiones económicas. Negaron que se hubieran planteado en alguna de las reuniones del Patronato las irregularidades o la falta de justificación de los gastos de las que ahora se habla. Y algunos también manifestaron que Castillejo corría con los gastos de manutención cuando se desplazaban junto a él para participar en actividades relacionadas con el Infide.

Su defensa, a cargo del abogado Alfredo García López, mostró su satisfacción por el hecho de que la suspensión del juicio no hubiera afectado al proceso relacionado con su cliente para poder acabar «con el calvario personal que está sufriendo». Y, en su opinión, la jornada sirvió para reafirmar la tesis de su defendido. «El auditor ha dejado claro que el desorden del contable, el descontrol y su impericia impiden conocer la realidad de la contabilidad. La sala no puede conocer los hechos si los hechos no están reflejados en la contabilidad», argumentó.

Distinta es la percepción de la acusación. El letrado Miguel García Vigil entiende que los testigos «no han aportado mucho a lo que se está enjuiciando, la utilización debida o indebida de determinados fondos por parte de Castillejo. No ha habido ninguna declaración que aportase elementos exculpatorios». La vista oral continúa hoy con la testifical de José Luis Alperi y Jesús Sánchez Blanco, además de la declaración del perito-testigo Begoña Abdelkader y del perito Calixto José Novo. El juicio con respecto a Castillejo quedará hoy visto para sentencia.