Sánchez pide aglutinar el voto de la izquierda en el Psoe

Pedro Sánchez quiere aprovechar que Pablo Iglesias está de capa caída para convencer al electorado de izquierda de que él es ya su única esperanza. El secretario general del Psoe ha argumentado que cada vez es más evidente que solo su formación puede vencer a la "derecha bicéfala", en la que engloba a PP y Ciudadanos, y que en esta legislatura tienen "una oportunidad de oro para lograrlo".

Las últimas encuestas publicadas en diversos medios de comunicación reflejan un fuerte desgaste del Partido Popular, a Ciudadanos disparado, a Podemos hundido y al Psoe ligeramente por encima del resultado que obtuvo en las últimas elecciones generales pero incapaz de capitalizar el batacazo del partido que hace tan sólo año y medio le disputaba el liderazgo de la izquierda.

Sánchez se ha mostrado tranquilo por este dato y, durante una rueda de prensa tras la reunión de la ejecutiva socialista, ha alegado que cree en las carreras de fondo y que habrá que ver lo que ocurre cuando llega el momento de ir a las urnas. Sobre todo, porque la sociedad española no es, sostiene, mayoritariamente de derechas. "Me gusta correr maratones", ha dicho.

Los socialistas trabajan con la idea de que la legislatura no acabará hasta 2020 o, como pronto, hasta 2019. Y a Sánchez no le interesa que lo haga antes, a pesar de sus argumentos de que el proyecto del PP está agotado. Necesita tiempo para construir su alternativa y este lunes ha vuelto a explicar su plan de 10 acuerdos nacionales que irá planteando a lo largo del año, primero a los colectivos sociales y después, en el segundo semestre del año, a los grupos parlamentarios.

Sánchez ha subrayado que él no atacará a Podemos y que intentará colaborar con él en la medida en que busquen objetivos similares. La formación que lidera Iglesias tiene intención, de hecho, de registrar una proposición de ley para crear un impuesto a la banca (algo que ya contemplaba en su programa electoral) y el secretario general del Psoe ha anunciado que la apoyará, aunque no sea exactamente su propuesta (un impuesto finalista para pensiones). Pero los socialistas no están ya en ese acercamiento a la formación morada.

"No voy a entrar en disputa con Podemos porque me siento cercano a sus votantes -ha dicho- pero creo que es un error histórico no haber defendido la integridad territorial de España cuando estaba siendo atacada por un soberanismo que enarbola como bandera la insolidaridad". A su juicio, Iglesias ha demostrado que siempre da el paso " al lado equivocado". Lo hizo con la crisis catalana, ha defendido, y lo hizo al no apoyar su investidura en febrero de 2016.