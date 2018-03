«Aquí no hay imposiciones por parte de nadie», responde el rector a las críticas del PP por su defensa de la cooficialidad Santiago García Granda. / Álex Piña Insta al diputado popular Luis Venta a «matizar» sus declaraciones y considera oportuno el debate político AIDA COLLADO Gijón Lunes, 5 marzo 2018, 13:18

El rector de la Universidad de Oviedo, Santiago García Granda, ha querido esta mañana quitar hierro a las declaraciones del diputado popular Luis Venta, que el sábado lamentaba que la institución se sume a la que a su juicio trata de ser una «imposición» de la oficialidad del asturiano. «No diría que son duras críticas», ha respondido esta mañana preguntado por los medios de comunicación en referencia a las acusaciones del PP. «Tenemos posiciones diferentes y la mía ya la he explicado varias veces», suavizó. No obstante, sí quiso dejar bien claro que «aquí no hay imposiciones por parte de nadie» y que si Venta ha utilizado esta expresión debería «matizarla».

Dicho esto, García Granda ha insistido en que su apoyo a la cooficialidad parte de una «opinión personal, que recoge algunas de las opiniones de los universitarios pero no de todos». Ha reconocido que se trata de «un tema controvertido en Asturias», aunque en su opinión «la oficialidad del asturiano no sería nada extraño en el contexto de lenguas cooficiales que tenemos». Sería un caso, ahondó, «muy parecido al del gallego». Y respecto a esto ha insistido: «No entiendo por qué el asturiano no puede ser oficial y el gallego sí».

Además, ha considerado «oportuno que haya un debate y que luego ya sean los representantes políticos los que tomen la decisión, que para eso están».

El rector ha hecho estas declaraciones justo antes de inaugurar el V Encuentro por la Igualdad, que organiza la Universidad junto a Fraternidad Muprespa y que, en esta ocasión, estará dedicado al emprendimiento femenino.