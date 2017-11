Saúl Craviotto pide que se acabe con «esta locura»

Saúl Craviotto, piragüista y policía nacional asturiano de adopción y de origen catalán, manifestó ayer en sus redes sociales que, ante la situación actual que se vive en Cataluña, que calificó de «locura», no queda más remedio que aplicar el artículo 155, si bien mostró su deseo de que «se utilice de forma graduada y proporcional». El piragüista, nacido en Lérida, reconoció que el pasado 1 de octubre le cayeron «muchas lágrimas» al ver lo que estaba ocurriendo con su tierra. «Por supuesto que no me gustó ver esas imágenes y deseo con todo mi corazón que no se repitan. Solo pido que el agua vuelva a su cauce cuanto antes porque con esta sinrazón vamos a la deriva», lamentó.

El deportista quiso, además, transmitir su «apoyo absoluto» a todos los policias y guardias civiles que están destinados en Cataluña, «así como a la inmensa mayoría de Mosssos de Escuadra que están por restaurar la legalidad y sentido común».