Los síndicos acusan a Viejo de «mentir» y dejan su cargo en manos de la Junta Los síndicos Miguel Ángel Menéndez, Avelino Viejo y Antonio Arias. / EFE Antonio Arias y Miguel Ángel Menéndez critican la información «sesgada, desleal y adulterada» que el síndico mayor ofreció en su comparencia en la Comisión de Hacienda DANIEL FERNÁNDEZ Gijón Miércoles, 4 abril 2018, 04:14

La unidad en la Sindicatura de Cuentas está muy lejos de ser la que Avelino Viejo quiso transmitir durante su comparecencia, el martes, en la Comisión de Hacienda de la Junta General. Los otros dos síndicos en el órgano fiscalizador de Asturias, Antonio Arias y Miguel Ángel Menéndez, remitieron ayer a la Mesa de la Cámara sendas cartas en las que ponían a disposición del Parlamento regional sus cargos tras acusar al síndico mayor de «mentir con medias verdades» en la citada comparecencia del martes. Avelino Viejo había acudido a esa comisión para dar sus explicaciones sobre los procesos de contratación en la Sindicatura y que fueron anulados por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).

De los dos síndicos, el que más crítico y duro se mostró con las explicaciones dadas por Avelino Viejo en sede parlamentaria. En la Comisión de Hacienda, el síndico mayor Avelino Viejo reconoció que no se tuvieron en cuenta las advertencias de los servicios jurídicos de la Cámara respecto a los procesos de contratación y la Relación de Puestos de Trabajo realizada por la Sindicatura y que el TSJA anuló. A preguntas de los diputados, defendió esa decisión porque «nosotros tenemos también servicios jurídicos y entendemos que el concurso específico es una modalidad de concurso prevista en la ley y que en nuestro caso estaba indicado». Además, el síndico mayor afirmó el martes en varias de sus respuestas que el método utilizado para la elaboración de la Relación de Puestos de Trabajo y la provisión de puestos de trabajo -mediante el concurso específico- «fue legal y no se contrató de forma alocada». Además, recordó que estos procesos fueron aprobados por «unanimidad» por el Consejo de la Sindicatura, insinuando de esta forma que las responsabilidades eran compartidas, no únicamente del síndico mayor.

Sus respuestas no convencieron a los grupos, salvo al PSOE. Por ello, en sus conclusiones, el PP, Podemos, IU y Foro anunciaron que activarían los mecanismos para la destitución del síndico mayor por la Junta General.

Y esas afirmaciones tampoco gustaron a los otros dos síndicos: Antonio Arias, que fue nombrado en 2006 a propuesta de IU, y Miguel Ángel Menéndez, propuesto por Foro. Sobre todo por la corresponsabilidad en las decisiones adoptadas que Avelino Viejo insinuó.

Especialmente duro se manifestó en su misiva enviada a la Cámara Antonio Arias, quien acusó a Viejo de ofrecer una información «sesgada, parcial, desleal y adulterada» sobre la forma en la que se decidieron las contrataciones en la Sindicatura.

En su carta, constata «con sorpresa y no exenta de humana indignación» que el síndico mayor hiciera responsable a los demás miembros de la Sindicatura «de su propia incapacidad en la dirección del órgano». Recuerda el síndico que en la sesión en la que fue aprobada la Relación de Puestos de Trabajo y el procedimiento para la provisión de 25 de los 39 puestos de trabajo del organismo, prestó su voto afirmativo «siempre y cuando se entendiese que asumía el criterio del letrado mayor -de la Junta General del Principado- y pregunté expresamente a la Secretaría General y al síndico mayor si con este proyecto se cumplía tal criterio, a lo que se me respondió afirmativamente y concluí que daba un voto de confianza a ambos esperando que no se me hubiera mentido». Añade que lo que pretende con su carta es «aclarar de buena fe lo que por malicia, torpeza o reserva mental expuso impúdicamente» el síndico mayor ante la Junta General, por lo que pone su cargo a disposición de la Cámara.

El otro síndico, Miguel Ángel Menéndez, también registró una carta en la Junta en la que pone su cargo a disposición de la Cámara puesto que el «enrarecido clima que se ha generado no ayuda al adecuado funcionamiento» de la Sindicatura de Cuentas.

IU activa la revocación

IU ya anunció el martes su intención de revocar el nombramiento de Avelino Viejo, en 2006, como síndico mayor. Tras tener conocimiento de las cartas remitidas por los otros dos síndicos, el portavoz de la coalición, Gaspar Llamazares, anunció que hoy mismo iniciará los contactos con el resto de grupos para iniciar el procedimiento de revocación del síndico mayor «toda vez que faltó a la verdad».