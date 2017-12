Los socialistas exigen al PP una urgente reforma de la financiación autonómica Barbón reclama a Rajoy que acabe con el déficit de recursos de las comunidades, caso de Asturias, y avala la búsqueda de alianzas con otras comunidades A. S. EL ENTREGO. Lunes, 11 diciembre 2017, 03:53

El PSOE, tanto en el ámbito federal como desde Asturias, reclama a Mariano Rajoy que ponga en marcha con urgencia el proceso de reforma de la financiación autonómica para mitigar el déficit de recursos que sufren las comunidades en general y Asturias en particular. «Debe plantear ya una propuesta, pero no lo hace porque no le da la gana», lamentó el secretario general de la FSA, Adrián Barbón.

El líder de los socialistas asturianos identificó al Gobierno central como «único responsable» del problema de «infrafinanciación» que aqueja a las comunidades autónomas. Una situación de incertidumbre que extendió a los ayuntamientos, por lo que también reclamó que se acelere el impulso de un nuevo modelo de financiación local. Las administraciones deben contar con «recursos suficientes» para garantizar la prestación de los servicios en condiciones de igualdad, dijo. Aunque sin entrar demasiado en ello, Barbón no puso pegas a los intentos del Gobierno asturiano de buscar alianzas con otras comunidades para forjar una posición de fuerza, en este caso dos territorios gobernados por el PP como son Galicia y Castilla y León. Es un proceder «lógico», vino a decir.

Por su parte, María Luisa Carcedo, secretaria de Sanidad del PSOE, echó en cara al PP que comprometa una nueva financiación a la par que traslada a Europa una previsión de recortes en sanidad y educación. «Que explique cómo lo va a afrontar», dijo.