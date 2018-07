Tomás Fernando Flores, un amante de la música para mandar en RTVE Tomás Fernando Flores. / Juan Manuel Serrano Arce El actual director de Radio 3 es el principal candidato a presidir la cadena pública. Además de su labor periodística ha sido DJ en festivales de verano y comentarista de Eurovisión MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Madrid Lunes, 2 julio 2018, 13:22

DJ en el Sónar y en Benicàssim, comentarista del Festival de Eurovisión en las ediciones de 1988 y 1991, pero sobre todo un histórico de las ondas, en las que lleva 48 años, los seis últimos como director de Radio 3, la emisora musical del Ente Público. Tomás Fernando Flores (Puertollano, 1961) es el nombre de consenso propuesto por PSOE y Podemos para presidir RTVE y será presentado esta tarde en la votación que se llevará a cabo en el Congreso (a partir de las 16:00 horas). De él se valora que es un hombre de la casa y tiene experiencia en gestionar un medio audiovisual, al contrario que Andrés Gil, el anterior candidato, que renunció este fin de semana por falta de acuerdo entre el resto de partidos, o Arsenio Escolar y Ana Pardo de Vera, más ligados al periodismo escrito.

Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, Tomás Fernando Flores inició su carrera en 1970, en Radio Popular de su localidad natal. En 1982 se incorporó a la plantilla de Radio Nacional de España en la que ha presentado programas como 'Zona Reservada', 'Alta Impedancia', 'Diario Pop' o 'Arrebato', todos ellos considerados faros para los seguidores de la música alternativa y que nacieron a raíz de la movida madrileña.

Desde 1996 conduce el programa 'Siglo 21' en Radio 3, una referencia para los amantes de las nuevas tendencias musicales, y también firma la saga de recopilatorios editados por la cadena pública que ya lleva siete volúmenes en el mercado. Toda esta labor fue reconocida por la Federación de Usuarios de Radio y Televisión que le premió a finales de 2013 con la Antena de Oro.

Del nuevo ejecutivo de Pedro Sánchez, ha trabajado codo con codo con el actual ministro de Cultura y Deportes, José Girao, que convirtió a Fernando Flores en asesor suyo en su etapa como director de La Casa Encendida, una institución cultural madrileña, labor que ha ejercido también para otros centros.

Los que le conocen lo definen como alguien tímido, trabajador y serio, pero al que no le tiembla el pulso a la hora de tomar decisiones polémicas. Una de ellas, nada más llegar a su cargo como director en Radio 3, fue prescindir del programa 'Carne Cruda', de Javier Gallego, muy criticado por su politización. «'Carne Cruda' no sigue porque el toque sensacionalista que le ha dado en los últimos meses no conduce a nada», justificó en su día Tomás Fernando Flores.