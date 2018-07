Torra abre una nueva etapa y dice que no es el momento de la unilateralidad

Los CDR piden su dimisión por el cambio de rumbo

El presidente de la Generalitat no tiene mucho margen para iniciar una negociación con Madrid. En parte porque la unidad en el secesionismo brilla por su ausencia, ya que hay sectores que apuestan por tender puentes (ERC y el PDeCAT), pero hay otros que no están por aflojar. La ANC, la CUP y los más radicales de JxCat no quieren ni oír hablar de negociación, pues temen una vía intermedia. Los CDR fueron ayer los primeros que salieron a presionar a Quim Torra, al que pidieron que dimita si decide pactar una solución al margen de la independencia. «No estamos aquí para hablar del Estatuto, ni para tirar la toalla, no aceptamos pactos ni cambio de rumbo», avisaron.