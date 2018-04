«El trabajo conjunto de PP y Foro ha permitido lograr un mejor presupuesto para Asturias» Susana López Ares, diputada nacional del PP. / PABLO LORENZANA Susana López Ares, diputada nacional del PP: «Los socialistas tienen que pensar que los males de esta región no son culpa de otros. Son consecuencia de sus malas políticas» ANA MORIYÓN OVIEDO. Domingo, 22 abril 2018, 04:03

La diputada nacional Susana López Ares (Ponferrada, 1967) no puede ocultar su satisfacción al ver cómo los Presupuestos Generales comienzan a encauzarse tras meses de negociación política. Reconoce que el acuerdo con Foro, después de que la formación que lideran Francisco Álvarez-Cascos y Cristina Coto amenazara con tumbar las cuentas, «ha permitido mejorar el presupuesto para Asturias». Pero el mérito, puntualiza, es de todos.

-El acuerdo alcanzado con Foro casi 'in extremis' deja el presupuesto prácticamente encarrilado...

-El trabajo que se ha llevado a cabo por el PP y por el Gobierno en estos últimos meses, no solo esta última semana, para lograr conformar esa mayoría de siete partidos está dando sus frutos por el bien de los españoles y de los asturianos.

-Foro asegura que el PP no les tuvo en cuenta hasta que no se amenazó con una enmienda a la totalidad. ¿Se infravaloró su poder?

-Creo que hemos dado sobradas muestras de que trabajamos conjuntamente. Prueba de ello es que algunos de los puntos del acuerdo que se firmó esta semana son cuestiones que hemos apoyado los dos partidos en proposiciones no de ley en el Congreso. Por ejemplo el tema de la defensa de las térmicas o la doble vía para conseguir la máxima velocidad en el AVE.

-Si existe esa colaboración, ¿por qué un partido que se presentó en coalición con el PP llega a plantear esa amenaza?

-Es fruto del trabajo, de la forma de funcionar de cada partido. Pero lo importante es que se ha llegado a un acuerdo que, además, demuestra que existe un convencimiento, porque ese pacto lo teníamos firmado ya como pacto de coalición cuando acudimos a las elecciones y ahora se vuelve a materializar.

-Sin embargo, Coto y Cascos llegaron a hablar esta semana de incumplimiento del mismo y de maltrato a las infraestructuras asturianas.

-Hace apenas quince días estuvo en Asturias el ministro de Fomento que, no solo anunció los presupuestos, sino también las ejecuciones. Algo que es fundamental. Nosotros presupuestamos y ejecutamos, no como el PSOE, y prueba de ello es que los acuerdos a los que llegó el Ministerio de Fomento para los presupuestos de 2017 están prácticamente ejecutados. El proceso para llegar a los acuerdos es importante, pero lo que realmente es fundamental son los acuerdos.

-¿Quiere decir que el ultimátum de Foro fue puro teatro?

-No, no. Se trata de un proceso de negociación. Los siete partidos que estamos trabajando no podemos hablar de teatro porque sería una falta de respeto. Se presentaron unos presupuestos por parte del Gobierno y a partir de ahí lo que hacemos es, entre todos, mejorarlos para tener un mayor efecto, en este caso en Asturias.

-El acuerdo con Foro supone un plus de inversión para Asturias. ¿En qué consiste?

-Supone un plus de inversión. Pero también una defensa conjunta de elementos como pueden ser las centrales térmicas, el Camino del Norte, los monasterios de Cornellana, de Bedón y de Tineo. Se ha demostrado que el trabajo conjunto entre dos partidos puede mejorar los recursos de Asturias. Hay incrementos en el gasto para el AVE, para la autopista de Salas-La Espina, para la Ópera, para el Prerrománico... PP y Foro han logrado un mejor presupuesto para Asturias.

-El gasto previsto para el AVE era una de las críticas que hacía el PSOE, que entendía que era muy escaso...

-El PSOE en el tema del AVE debería estar callado. Recuerdo su oposición frontal cuando se empezó a hablar de esta infraestructura. Fue una obra por la que apostaron PP e IU. Luego, Zapatero hizo recortes en todo y en concreto en el AVE, porque nunca ha creído en esta infraestructura. Ahora que no vengan a hablar de inversiones.

-También ven insuficientes los 30 millones para los territorios mineros -que con el acuerdo con Foro se elevan a 35- teniendo en cuenta que había previsto un partida global de 250 millones entre 2013-2018.

-Después de lo que ha pasado con Villa y con el Montepío de la Minería, deberían tener un poco más de mesura en sus comentarios.

-En inversión había un crecimiento con respecto a 2017 menor al de la media nacional, aunque tras el acuerdo con Foro se eleva al 30%. ¿Teme que ahora el partido de Cascos se lleve el mérito?

-No. Es un mérito de todos y para Asturias.Lo que se ha hecho es darle un mayor impulso al trabajar conjuntamente, que de eso se trata. Cuando en lugar de trabajar un partido trabajan más, el proyecto inicial se mejora para generar un mejor proyecto para Asturias y para España.

-La oposición sigue criticando la escasa inversión para Asturias.

-La inversión en infraestructuras es muy importante, pero tenemos que destacar que son unos presupuestos que invierten en las personas. Implican una inversión fundamental en nuestros jóvenes con la reducción de impuestos. En Asturias va a haber 87.000 personas, muchos jóvenes mileuristas, que van a ver reducido su pago en IRPF con una media próxima a los 450 euros al año. Y entre los mayores, el 50% verán aumentadas sus pensiones en más de un 1%. Pero también vamos a tener 31.000 pensionistas que van a pagar menos impuestos. De media, unos 430 euros menos al año. Eso también es una inversión muy importante teniendo en cuenta el peso que tienen los mayores en nuestra comunidad. Es una inversión porque supone mayor renta disponible, mayor consumo y mayor crecimiento económico.

-El futuro de las pensiones es una de las cuestiones que más preocupa a la población. ¿Se está utilizando como arma política?

-Nosotros vamos a luchar por las pensiones de hoy, pero por las de mañana también. Que nadie lo dude. Y en esto todos los partidos tenemos que estar a una y no asustar a nadie porque es una cuestión muy seria. No se puede meter miedo a la gente y amenazarles con que pueden perder su pensión.

-Al Gobierno regional le preocupa el dinero bloqueado de la financiación autonómica. ¿No debería diferenciarse entre financiación autonómica y presupuestos?

-El PSOE debería ser más activo para mejorar el modelo de financiación autonómica que tenemos ahora mismo, que es de 2009, y que ha sido un modelo nefasto, que se aprobó con el rechazo del PP. Pero los fondos ahora mismo están parados no porque nosotros queramos, sino porque están vinculados al incremento de ingresos que aparece en los presupuestos generales. Hasta que ese incremento no sea real, cuando se aprueben los presupuestos, ese dinero no se puede desbloquear. Si el PSOE está tan interesado, que apoye las cuentas.

-Sin presupuestos generales, Asturias estaría en una situación muy complicada...

-Asturias tendría que pensar por qué está ahogada. Si por culpa de España o por culpa de las nefastas políticas que lleva aplicando el PSOE, que ahora se ha vuelto más comunista.Los socialistas tienen que pensar que los males de Asturias no son culpa de otros. Son la consecuencia de las malas políticas que han sido puestas en marcha por los gobiernos socialistas en los últimos años. Prácticamente desde que empezó la Democracia. El presidente asturiano puede hacer muchas cosas como se están haciendo en otras autonomías que están creciendo, como Galicia o Castilla y León. Pero en Asturias seguimos en la apatía de un PSOE que ya no tiene ideas.

-¿Cómo ve a Javier Fernández en este último tramo de la legislatura?

-Lleva el mismo camino que sigue desde hace años. Está resistiendo. Y luego vemos una FSA radicalizada, muy a la izquierda y con planteamientos que harán que a Asturias todavía le vaya peor. No tienen ningún tipo de política económica moderna, ningún tipo de política social moderna y en educación no tienen ningún tipo de propuesta. Viven en otra realidad.